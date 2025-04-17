Тест: Только гражданин СССР вспомнит, как называлась эта бытовая техника, на 7/7

В советской квартире техника жила особой жизнью — шумела, грелась, иногда капризничала, но исправно служила годами. Эти приборы были не просто функциональными предметами, а полноправными участниками домашнего уюта со своим характером. Заводской гул холодильника, жужжание пылесоса, ритмичное постукивание стиральной машинки — эти звуки помнит каждый, заставший СССР! Техника тогда делалась на совесть: тяжёлая, добротная, иногда неудобная, но почти всегда надёжная. Её не выбрасывали при первой поломке — чинили, берегли, передавали по наследству. Современному человеку сложно представить, как гладили бельё чугунными утюгами или как целый вечер могли провести у радиоприёмника, ловя волну. А ведь для многих воспоминания детства — тёплые, немного смешные, но такие дорогие.