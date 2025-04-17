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Опубликовано 17 апреля 2025, 14:21
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Тест: Только гражданин СССР вспомнит, как называлась эта бытовая техника, на 7/7

Современному человеку сложно представить, как гладили бельё чугунными утюгами или как целый вечер могли провести у радиоприёмника, ловя волну, однако в СССР это всё называлось одним словом — быт!

Обложка © ТАСС / Виктор Рудько

Обложка © ТАСС / Виктор Рудько

В советской квартире техника жила особой жизнью — шумела, грелась, иногда капризничала, но исправно служила годами. Эти приборы были не просто функциональными предметами, а полноправными участниками домашнего уюта со своим характером. Заводской гул холодильника, жужжание пылесоса, ритмичное постукивание стиральной машинки — эти звуки помнит каждый, заставший СССР! Техника тогда делалась на совесть: тяжёлая, добротная, иногда неудобная, но почти всегда надёжная. Её не выбрасывали при первой поломке — чинили, берегли, передавали по наследству. Современному человеку сложно представить, как гладили бельё чугунными утюгами или как целый вечер могли провести у радиоприёмника, ловя волну. А ведь для многих воспоминания детства — тёплые, немного смешные, но такие дорогие.

С появлением цветных телевизоров советские фильмы заиграли новыми красками, а эти дети стали кумирами СССР — отгадаете, из каких они фильмов, на 7/7? В СССР Аллу Пугачёву можно было услышать из каждого радиоприёмника. Но сможете ли вы сейчас продолжить строки из 7 хитов Примадонны без ошибок?

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Виктория Мишинкина
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