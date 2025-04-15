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15 апреля, 05:00

Тест в честь дня рождения Аллы Пугачёвой: Слабо продолжить строки из 7 хитов Примадонны без ошибок

Сегодня празднует день рождения знаменитая певица, исполнительница множества хитов и примадонна российской эстрады Алла Пугачёва. После нашего теста включайте её треки на всю громкость!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey, © Freepik / ikatod

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey, © Freepik / ikatod

Творчество Аллы Пугачёвой — это целая вселенная: от задорного «Арлекино» до пронзительного «Айсберга» и абсолютного хита «Миллион алых роз». За более чем 50 лет на сцене она прошла путь от талантливой ученицы музыкального училища до примадонны советской и российской эстрады, чьи песни знают наизусть несколько поколений. Кто не подпевал песне «Опять метель», не задумывался над строками «Трёх счастливых дней» или не танцевал под «Позови меня с собой»? Артистка проживает каждую композицию, наполняя её эмоциями, которые до сих пор трогают за душу. А насколько хорошо вы знаете главные хиты звезды? Давайте проверим — возможно, некоторые строчки вспомнятся сами собой, а над какими-то придётся подумать!

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Виктория Мишинкина
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