Тест в честь дня рождения Аллы Пугачёвой: Слабо продолжить строки из 7 хитов Примадонны без ошибок
Сегодня празднует день рождения знаменитая певица, исполнительница множества хитов и примадонна российской эстрады Алла Пугачёва. После нашего теста включайте её треки на всю громкость!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey, © Freepik / ikatod
Творчество Аллы Пугачёвой — это целая вселенная: от задорного «Арлекино» до пронзительного «Айсберга» и абсолютного хита «Миллион алых роз». За более чем 50 лет на сцене она прошла путь от талантливой ученицы музыкального училища до примадонны советской и российской эстрады, чьи песни знают наизусть несколько поколений. Кто не подпевал песне «Опять метель», не задумывался над строками «Трёх счастливых дней» или не танцевал под «Позови меня с собой»? Артистка проживает каждую композицию, наполняя её эмоциями, которые до сих пор трогают за душу. А насколько хорошо вы знаете главные хиты звезды? Давайте проверим — возможно, некоторые строчки вспомнятся сами собой, а над какими-то придётся подумать!
Совсем недавно был день рождения у одногруппника Пугачёвой — знаменитого шансонье Михаила Шуфутинского! Сможете дополнить пропущенные слова из 6 хитов артиста и доказать звание фаната шансона? В новом материале разобрались, какую маску выгнали с шоу «Маска» в выпуске от 13 апреля и почему рассекретили сразу двух участников!
- Что нельзя делать на середину Страстной недели 2025: 10 запретов на Великую среду, 16 апреля
сегодня в 04:00
- Как на самом деле выглядели наши любимые фрукты и овощи до того, как их изменил человек?
вчера в 16:00
- Великий вторник 2025 года: Как провести второй день Страстной недели, какие у него запреты
вчера в 15:45