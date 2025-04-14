Великий вторник 2025 года: Как провести второй день Страстной недели, какие у него запреты

Великий вторник, или Страстной вторник, — это второй день Страстной недели. Последние семь дней Великого поста — самые жёсткие. Верующим нельзя употреблять приготовленную на огне или в микроволновке пищу. Все Страстные дни должны быть проведены в молитве, аскезе и смирении. Добавьте сюда святую обязанность подготовки к Пасхе — и вы поймёте, какой подвиг каждый год совершали наши набожные предки. Когда будет Великий вторник и что делать в этот день, рассказываем в материале.

Когда будет Великий вторник

Великий вторник Страстной недели 2025 состоится в середине апреля. Фото © Life.ru.

Страстной вторник в 2025 году состоится 15 апреля. Даты дней Страстной недели — переходящие, как и даты Великого поста и Пасхи. Пасха в этом году будет 20 апреля. Так получилось. Поэтому Великий вторник выпадает на 15-е число. А вот праздник Благовещения Богородицы — не переходящий, он всегда приходится на 7 апреля и может совпадать с каким-нибудь околопасхальным переходящим, памятным для православия, днём. Но в главной книге храмовых богослужений, Типиконе, описаны даже такие ситуации.

В чём суть Великого вторника

Страстной вторник отмечает тот день, когда Иисус проповедовал в Иерусалиме и вызвал недовольство первосвященников. Фото © Wikipedia / Domenico Ghirlandaio

Праздник Страстного вторника тоже неразрывно связан с биографией нашего Спасителя, Иисуса Христа. Страстная неделя, как мы помним, началась с Великого понедельника, так как в этот день Спаситель проклял смоковницу близ Иерусалима и прочитал в храме две притчи: о двух сыновьях и о злых виноградарях. Но сейчас Великий вторник, а значит, приключения и притчи Спасителя будут уже совсем другими. Утром этого дня 1992 года назад Христос с утра пришёл из Вифании в Иерусалим. Верующим он рассказал притчи о втором пришествии, о десяти девах и о талантах. Фарисеи и первосвященники задавали Иисусу провокационные вопросы, потому что хотели арестовать его. Они этого не сделали, потому что народ верил в Христа и почитал его как пророка.

Второе пришествие и Страстной вторник

Во время Великого вторника Иисус рассказывал о втором пришествии. Иоанн Богослов передал его слова. Фото © Wikipedia / УШАКОВ СИМОН

Именно в этот день Христос рассказал историю, которая встречается только в Откровении Иоанна Богослова. Сын Божий поделился с верующими своим видением будущего. Иисус обещал, что пройдёт очень, очень много лет и он вернётся на Землю. Тогда будет Страшный суд, где живые и мёртвые все вместе предстанут перед ним. Именно на Страшном суде будет решаться, кто попадёт в рай, а кто — в ад. Предвестники апокалипсиса были им чётко описаны: четыре всадника — Чума, Война, Голод и Смерть; Вавилонская блудница... Про Антихриста Мессия тоже упомянул.

Самый загадочный и таинственный текст этого дня, над которым ломают головы все богословы уже две тысячи лет, — это пророчество Спасителя о конце времён. В нём Он говорит о Своём втором пришествии и описывает признаки, предваряющие это событие. Также Христос подчёркивает важность покаяния, веры и добрых дел перед лицом грядущего суда. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Притча о десяти девах и Страстной вторник

Притча о десяти девах — это призыв к благоразумию, рациональному планированию и подготовке к пришествию Христа. Сюжет её звучит следующим образом. Десять дев ждали прихода жениха. Пять из них взяли фонари с запасом масла, пять — без. По умолчанию мы считаем, что запасливые девы были разумны, а незапасливые — ленивы. Жених пришёл ночью, ленивицы попросили масла у разумниц, но те, вопреки всем христианским устоям, отказали. Да и масло было уже не купить. Этой притчей Христос хотел донести до народа, что ко всему надо готовиться и к его приходу тоже.

Притча о талантах и Страстной вторник

Эта притча призывает всех верующих в Христа не бояться, в особенности за материальные ценности. По сюжету хозяин дал слугам таланты, то есть золотые монеты, что были в ходу в Израиле при римском владычестве. Первому повезло: целых 5 талантов. Второй был эдаким «середняком» и получил два таланта. Третьего хозяин откровенно обделил: всего 1 талант для несчастного. Естественно, те слуги, что получили больше талантов, смогли вложить их в разные дела и заработать. А третий испугался, что у него отнимут единственный талант, и зарыл его в землю. По итогу талант у него всё же отобрали и отдали кому-то из тех, у кого и так уже было много талантов. В XXI столетии звучит несправедливо, но притча есть метафора. Надо пользоваться всеми благами, которые вам подарил Бог, чтобы их не отобрали.

Традиции и обычаи Великого вторника

В Великий вторник продолжается подготовка к празднику Пасхи. Фото © Life.ru.

Как сказал священник Владислав Береговой: «За богослужением в этот день Церковь вспоминает события, произошедшие со Спасителем в Иерусалимском храме за два дня до Его распятия и Его слова». Все традиции праздника связаны с визитом Иисуса в храм. Страстной вторник, как и Страстная седмица, появился ещё в те времена, когда Христианская церковь была единой. Церковный раскол 1054 года раздробил христианскую веру на католичество и православие. По традиции на богослужениях Великого вторника читают весь Псалтырь, тропарь «Се жених грядет в полунощи» и литургию преждеосвящённых Даров. Службы в Страстную седмицу в принципе длиннее, чем в обычные дни, даже в Великий пост. Верующие причащаются Даров, а дома в этот день должны завершаться приготовления к Пасхе: всё вымыто, весь хлам разобран, ингредиенты для кулича закуплены.

Народные приметы на Великий вторник

На Страстной вторник у нашего народа было много примет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Coral Mint Stock

У наших предков были приметы на все случаи жизни. Так уж славяне устроены. И стоит ещё отметить, что крестьянская жизнь управлялась, по сути, двумя факторами: природой и церковным календарём. Поэтому многие приметы связаны с церковными праздниками. И вот какие были у наших предков. Если в Великий вторник снег или дождь, то летом будет приличный урожай грибов. Грибы любят влагу, так что это логично.

Если домашний скот помыть талым снегом, это убережёт ваших коров, коз, овец и свиней от болезней.

Покупать продукты к Пасхе надо как раз в Великий вторник.

Если именно в Страстной вторник починить одежду или купить новую, то вещи прослужат дольше.

Что можно и нельзя делать в Страстной вторник

В Страстной вторник нельзя делать определённые вещи, например драться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Великий пост, Страстная седмица и конкретно Страстной вторник налагают на верующих особые запреты. Церковь чётко регламентировала жизнь наших предков, продолжает регламентировать жизнь прихожан и сейчас. И это нравится всем: идти по жизни легче, когда есть стабильное расписание, которого можно придерживаться. Вот что Церковь запрещает делать в Великий вторник. Нельзя пить алкоголь.

Нельзя веселиться и развлекаться. Игры на компьютере, парки развлечений, кино, вино и домино — всё это под запретом. Детских праздников, которые нельзя перенести, это не касается. Христос никогда бы не стал лишать ребёнка вечеринки на день рождения.

Нельзя лениться.

Нельзя употреблять любую животную пищу, также нельзя есть то, что было приготовлено на огне.

Нельзя петь и танцевать.

Нельзя ссориться, желать друг другу плохого, конфликтовать, обижаться.

Начните готовиться к исповеди и причастию в Великую субботу или на Пасху. Усердно совершайте добрые дела — помогайте нуждающимся, подавайте милостыню, утешайте упавших духом. И не откладывайте покаяние — Великий вторник напоминает нам о скоротечности времени перед Страшным судом и о том, что человек смертен — и смертен внезапно. Спешите творить добро и избегайте всего, что отдаляет вас от Бога! Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Окей, с запретами мы разобрались. Но что всё-таки можно поделать в Великий вторник? По церковным канонам —множество нужных и полезных вещей. Перечислим, что можно делать в Страстной вторник. Продолжать наводить порядок в доме, избавляться от всего ненужного.

Можно помогать страждущим и нищим. Если не хотите подавать милостыню на улице, потому что не понимаете, куда потом уйдут ваши деньги, то просто подпишитесь на пожертвования в благотворительные организации.

Можно завершить старые дела, которые не давали вам покоя весь год.

Немного поработать не возбраняется. Главное — не перетруждать себя.

Можно закупить продукты к Пасхе. Куличи, яйца, творожную пасху.

Можно стирать, чинить и покупать одежду.

Как провести Великий вторник

В Великий вторник можно сходить в храм или усердно помолиться у себя дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Великий вторник — это святой день, и провести его нужно в молитве и рассуждении о вечном. Сходите в храм на службу: так вы познакомитесь со своим батюшкой, причаститесь Даров и проникнетесь благовейной атмосферой русского православия. Всё же храм — это место силы. Если нет возможности сходить в церковь, молитесь и читайте Писание дома. Если в Страстной вторник вы всё же выйдете на улицу, не забудьте о долге каждого христианина: взаимопомощи и подаянии бедным. А дома продолжайте хозяйственные дела, лучше всего, если они будут связаны с одеждой.

Если у вас есть возможность, посетите богослужение — в храмах читаются указанные евангельские отрывки, звучат песнопения, напоминающие о Страшном суде. Если возможности сходить в храм нет, помолитесь и почитайте богослужебные тексты сегодняшнего дня дома. Они есть на тематических сайтах. Если не найдёте, то почитайте хотя бы 24–25 главы Евангелия от Матфея, в которых описаны события Великого вторника. Поразмышляйте о них. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии