Великий вторник 2025 года: Как провести второй день Страстной недели, какие у него запреты
Когда будет Великий вторник? Как по-другому можно назвать второй день Страстной недели? Чем примечателен этот день, что он символизирует в истории о нашем Спасителе, Иисусе Христе? Что можно и нельзя делать? Ответы расскажут Life.ru и священник.
Великий вторник — это Страстной вторник, в 2025 году он выпадает на апрель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar
Великий вторник, или Страстной вторник, — это второй день Страстной недели. Последние семь дней Великого поста — самые жёсткие. Верующим нельзя употреблять приготовленную на огне или в микроволновке пищу. Все Страстные дни должны быть проведены в молитве, аскезе и смирении. Добавьте сюда святую обязанность подготовки к Пасхе — и вы поймёте, какой подвиг каждый год совершали наши набожные предки. Когда будет Великий вторник и что делать в этот день, рассказываем в материале.
Когда будет Великий вторник
Великий вторник Страстной недели 2025 состоится в середине апреля. Фото © Life.ru.
Страстной вторник в 2025 году состоится 15 апреля. Даты дней Страстной недели — переходящие, как и даты Великого поста и Пасхи. Пасха в этом году будет 20 апреля. Так получилось. Поэтому Великий вторник выпадает на 15-е число. А вот праздник Благовещения Богородицы — не переходящий, он всегда приходится на 7 апреля и может совпадать с каким-нибудь околопасхальным переходящим, памятным для православия, днём. Но в главной книге храмовых богослужений, Типиконе, описаны даже такие ситуации.
В чём суть Великого вторника
Страстной вторник отмечает тот день, когда Иисус проповедовал в Иерусалиме и вызвал недовольство первосвященников. Фото © Wikipedia / Domenico Ghirlandaio
Праздник Страстного вторника тоже неразрывно связан с биографией нашего Спасителя, Иисуса Христа. Страстная неделя, как мы помним, началась с Великого понедельника, так как в этот день Спаситель проклял смоковницу близ Иерусалима и прочитал в храме две притчи: о двух сыновьях и о злых виноградарях. Но сейчас Великий вторник, а значит, приключения и притчи Спасителя будут уже совсем другими. Утром этого дня 1992 года назад Христос с утра пришёл из Вифании в Иерусалим. Верующим он рассказал притчи о втором пришествии, о десяти девах и о талантах. Фарисеи и первосвященники задавали Иисусу провокационные вопросы, потому что хотели арестовать его. Они этого не сделали, потому что народ верил в Христа и почитал его как пророка.
Второе пришествие и Страстной вторник
Во время Великого вторника Иисус рассказывал о втором пришествии. Иоанн Богослов передал его слова. Фото © Wikipedia / УШАКОВ СИМОН
Именно в этот день Христос рассказал историю, которая встречается только в Откровении Иоанна Богослова. Сын Божий поделился с верующими своим видением будущего. Иисус обещал, что пройдёт очень, очень много лет и он вернётся на Землю. Тогда будет Страшный суд, где живые и мёртвые все вместе предстанут перед ним. Именно на Страшном суде будет решаться, кто попадёт в рай, а кто — в ад. Предвестники апокалипсиса были им чётко описаны: четыре всадника — Чума, Война, Голод и Смерть; Вавилонская блудница... Про Антихриста Мессия тоже упомянул.
Самый загадочный и таинственный текст этого дня, над которым ломают головы все богословы уже две тысячи лет, — это пророчество Спасителя о конце времён. В нём Он говорит о Своём втором пришествии и описывает признаки, предваряющие это событие. Также Христос подчёркивает важность покаяния, веры и добрых дел перед лицом грядущего суда.
Притча о десяти девах и Страстной вторник
Притча о десяти девах — это призыв к благоразумию, рациональному планированию и подготовке к пришествию Христа. Сюжет её звучит следующим образом. Десять дев ждали прихода жениха. Пять из них взяли фонари с запасом масла, пять — без. По умолчанию мы считаем, что запасливые девы были разумны, а незапасливые — ленивы. Жених пришёл ночью, ленивицы попросили масла у разумниц, но те, вопреки всем христианским устоям, отказали. Да и масло было уже не купить. Этой притчей Христос хотел донести до народа, что ко всему надо готовиться и к его приходу тоже.
Притча о талантах и Страстной вторник
Эта притча призывает всех верующих в Христа не бояться, в особенности за материальные ценности. По сюжету хозяин дал слугам таланты, то есть золотые монеты, что были в ходу в Израиле при римском владычестве. Первому повезло: целых 5 талантов. Второй был эдаким «середняком» и получил два таланта. Третьего хозяин откровенно обделил: всего 1 талант для несчастного. Естественно, те слуги, что получили больше талантов, смогли вложить их в разные дела и заработать. А третий испугался, что у него отнимут единственный талант, и зарыл его в землю. По итогу талант у него всё же отобрали и отдали кому-то из тех, у кого и так уже было много талантов. В XXI столетии звучит несправедливо, но притча есть метафора. Надо пользоваться всеми благами, которые вам подарил Бог, чтобы их не отобрали.
Традиции и обычаи Великого вторника
В Великий вторник продолжается подготовка к празднику Пасхи. Фото © Life.ru.
Как сказал священник Владислав Береговой: «За богослужением в этот день Церковь вспоминает события, произошедшие со Спасителем в Иерусалимском храме за два дня до Его распятия и Его слова». Все традиции праздника связаны с визитом Иисуса в храм. Страстной вторник, как и Страстная седмица, появился ещё в те времена, когда Христианская церковь была единой. Церковный раскол 1054 года раздробил христианскую веру на католичество и православие. По традиции на богослужениях Великого вторника читают весь Псалтырь, тропарь «Се жених грядет в полунощи» и литургию преждеосвящённых Даров. Службы в Страстную седмицу в принципе длиннее, чем в обычные дни, даже в Великий пост. Верующие причащаются Даров, а дома в этот день должны завершаться приготовления к Пасхе: всё вымыто, весь хлам разобран, ингредиенты для кулича закуплены.
Народные приметы на Великий вторник
На Страстной вторник у нашего народа было много примет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Coral Mint Stock
У наших предков были приметы на все случаи жизни. Так уж славяне устроены. И стоит ещё отметить, что крестьянская жизнь управлялась, по сути, двумя факторами: природой и церковным календарём. Поэтому многие приметы связаны с церковными праздниками. И вот какие были у наших предков.
- Если в Великий вторник снег или дождь, то летом будет приличный урожай грибов. Грибы любят влагу, так что это логично.
- Если домашний скот помыть талым снегом, это убережёт ваших коров, коз, овец и свиней от болезней.
- Покупать продукты к Пасхе надо как раз в Великий вторник.
- Если именно в Страстной вторник починить одежду или купить новую, то вещи прослужат дольше.
Что можно и нельзя делать в Страстной вторник
В Страстной вторник нельзя делать определённые вещи, например драться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz
Великий пост, Страстная седмица и конкретно Страстной вторник налагают на верующих особые запреты. Церковь чётко регламентировала жизнь наших предков, продолжает регламентировать жизнь прихожан и сейчас. И это нравится всем: идти по жизни легче, когда есть стабильное расписание, которого можно придерживаться. Вот что Церковь запрещает делать в Великий вторник.
- Нельзя пить алкоголь.
- Нельзя веселиться и развлекаться. Игры на компьютере, парки развлечений, кино, вино и домино — всё это под запретом. Детских праздников, которые нельзя перенести, это не касается. Христос никогда бы не стал лишать ребёнка вечеринки на день рождения.
- Нельзя лениться.
- Нельзя употреблять любую животную пищу, также нельзя есть то, что было приготовлено на огне.
- Нельзя петь и танцевать.
- Нельзя ссориться, желать друг другу плохого, конфликтовать, обижаться.
Начните готовиться к исповеди и причастию в Великую субботу или на Пасху. Усердно совершайте добрые дела — помогайте нуждающимся, подавайте милостыню, утешайте упавших духом. И не откладывайте покаяние — Великий вторник напоминает нам о скоротечности времени перед Страшным судом и о том, что человек смертен — и смертен внезапно. Спешите творить добро и избегайте всего, что отдаляет вас от Бога!
Окей, с запретами мы разобрались. Но что всё-таки можно поделать в Великий вторник? По церковным канонам —множество нужных и полезных вещей. Перечислим, что можно делать в Страстной вторник.
- Продолжать наводить порядок в доме, избавляться от всего ненужного.
- Можно помогать страждущим и нищим. Если не хотите подавать милостыню на улице, потому что не понимаете, куда потом уйдут ваши деньги, то просто подпишитесь на пожертвования в благотворительные организации.
- Можно завершить старые дела, которые не давали вам покоя весь год.
- Немного поработать не возбраняется. Главное — не перетруждать себя.
- Можно закупить продукты к Пасхе. Куличи, яйца, творожную пасху.
- Можно стирать, чинить и покупать одежду.
Как провести Великий вторник
В Великий вторник можно сходить в храм или усердно помолиться у себя дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova
Великий вторник — это святой день, и провести его нужно в молитве и рассуждении о вечном. Сходите в храм на службу: так вы познакомитесь со своим батюшкой, причаститесь Даров и проникнетесь благовейной атмосферой русского православия. Всё же храм — это место силы. Если нет возможности сходить в церковь, молитесь и читайте Писание дома. Если в Страстной вторник вы всё же выйдете на улицу, не забудьте о долге каждого христианина: взаимопомощи и подаянии бедным. А дома продолжайте хозяйственные дела, лучше всего, если они будут связаны с одеждой.
Если у вас есть возможность, посетите богослужение — в храмах читаются указанные евангельские отрывки, звучат песнопения, напоминающие о Страшном суде. Если возможности сходить в храм нет, помолитесь и почитайте богослужебные тексты сегодняшнего дня дома. Они есть на тематических сайтах. Если не найдёте, то почитайте хотя бы 24–25 главы Евангелия от Матфея, в которых описаны события Великого вторника. Поразмышляйте о них.
Великий вторник — это очень ответственный для любого верующего день. Кто-то может весь день отстоять на службе, других не отпускают домашние дела, но факт остаётся фактом: мы все — православные христиане, и в этот день нам нужно вспомнить, что говорил Иисус, и подумать о Страшном суде. А подробнее о самой Страстной неделе Life.ru рассказывает в этом материале.
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