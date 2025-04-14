10 новинок мультфильмов 2025: От «Зверополиса 2» до «Плохих парней» и «Доктора Динозаврова»

Лучшие мультфильмы 2025 по мнению Life.ru. В этом году анимационная индустрия нас особенно радует. Выходят как сиквелы популярных картин, так и принципиально новые мультики. Особенно радует развитие отечественной 3D-анимации: мы теперь ничем не хуже студии «Пиксар», а может, даже лучше, потому что креативность в России не скована узами больших денег так, как в Голливуде. Из зарубежных новинок особенно примечателен сиквел «Зверополиса», из русских — эпичнейший «Доктор Динозавров». А вот знаменитые «Грузовички», увы, в кино появятся только в апреле 2026 года. Рассказываем о самых сочных новинках мультфильмов 2025 в этом материале.

«Зверополис 2» (Zootopia 2)

«Зверополис 2» — продолжение философской саги про зайку-полицейского и лиса-жулика, которое точно понравится всей семье. Фото © kinorium

Дата выхода : 26 ноября 2025

: 26 ноября 2025 Страна : США

: США Режиссёр: Джаред Буш

Первый «Зверополис» вышел в далёком 2016 году. Детям и их родителям сразу понравилась история о зайке Джуди из полиции и лисе-аферисте Нике. В первой части нам показали, как Ник и Джуди раскрыли заговор мэра города против хищников, а в «Зверополисе 2» они уже будут полицейскими-напарниками. Больше о сюжете сиквела ничего не известно. С английского языка Zootopia переводится как «зоо-утопия», и большой город, где хищные и травоядные звери живут в мире и спокойствии, — это и правда нечто утопичное. Во второй части Зверополис снова захотят превратить в антиутопию.

«Плохие парни 2» (The Bad Guys 2)

«Плохие парни» — замечательная 3D-комедия про очеловеченных животных, которые ведут криминальную жизнь. Фото © kinorium

Дата выхода : 30 июля 2025

: 30 июля 2025 Страна : США

: США Режиссёры: Пьер Перифел, JP Sans

Полная противоположность «Зверополису». Ограбления банков, подмена личности, криминал ради криминала — этим запомнилась первая часть, этим запомнится и вторая. Плохие парни во главе с мистером Волком решают покинуть мир криминала и стать добропорядочными гражданами, у них вроде неплохо получается. Конечно, они сталкиваются с проблемами из-за воровского прошлого, но в целом мир готов к исправлению героев. Как жаль, что планам плохих парней стать хорошими вскоре кое-что помешает.

«Доктор Динозавров»

«Доктор Динозавров» — очень многообещающая премьера. Фото © «Доктор Динозавров» (2025), режиссёры Максим Волков, Майя Туркина, сценаристы Максим Волков, Антон Гречко / Kinopoisk

Дата выхода : 26 августа 2025

: 26 августа 2025 Страна : Россия

: Россия Режиссёры: Максим Волков, Майя Туркина

«Доктор Динозавров» вызывает особенно тёплые чувства, потому что это трёхмерный мультфильм на компьютерной графике в лучших традициях студии Pixar, который показывает приключения обычных российских школьников. Главный герой — Фил Динозавров, он живёт с отцом в палеонтологическом музее и ненавидит мегафауну Юрского периода, пока сам не попадает через машину времени в мезозой. Теперь ему волей-неволей придётся полюбить динозавров.

«Маракуда»

«Маракуда» — тоже про динозавров, а ещё про древних людей и приключения. Фото © «Маракуда» (2025), режиссёр Виктор Глухушин, сценарист Александр Архипов / Kinoposk

Дата выхода : 1 мая 2025

: 1 мая 2025 Страна : Россия

: Россия Режиссёр: Виктор Глухушин

Маракуда — это главный герой мультфильма, он сын вождя племени, но не может стать полноправным наследником, ибо не умеет охотиться. Но, встретив в лесу птицу Тинк, мальчик получает сверхспособности: может разговаривать с животными, случайно превращает отца в гусеницу. С одной стороны, это не очень хорошо, с другой, превратив гусеницу обратно в человека каменного века, он докажет, что достоин сам стать вождём.

«Пингвинёнок Пороро: Большое подводное приключение» (Pororo, Great Adventure Under the Sea)

«Пингвинёнок Пороро» — это как «Пингвинёнок Лоло», только корейский. Фото © «Пингвинёнок Пороро: Большое подводное приключение» (2025), режиссёр Юн Джэ-ван / Kinopoisk

Дата выхода : 2025

: 2025 Страна : Южная Корея

: Южная Корея Режиссёр: Юн Джэ-ван

Если у вас из головы в своё время не уходила песня Baby Shark, то это для вас. Франшиза «Пингвинёнок Пороро» существует с 2004 года, и в этой части мы снова встретим маленького пингвина и его друзей — Кронга, Эдди, Поби, Лупи и других.

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2»

«Три богатыря» — они и в Африке «Три богатыря». Правда, в Африку никто из героев не едет. Фото © «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (2025), режиссёр Екатерина Салабай, сценаристы Артём Фучижи, Александр Ворожейкин и др. / Kinopoisk

Дата выхода : 12 июня 2025

: 12 июня 2025 Страна : Россия

: Россия Режиссёр: Екатерина Салабай

«Три богатыря» — это топовая российская франшиза, которой в этом году исполняется 21 год. Получается, уже несколько поколений детей выросли с Ильёй Муромцем, Алёшей Поповичем и Добрыней Никитичем. На этот раз 12 июня нас порадуют второй частью сборника коротких историй про легендарных славянских героев. Конечно, нас ждут отличные шутки от князя и коня Юлия.

«Невельской»

«Невельской» — дальневосточное историческое аниме. Фото © «Невельской» (2025), режиссёр Глеб Павленко, сценарист Виктор Зайцев / Kinopoisk

Дата выхода : 2025

: 2025 Страна : Россия

: Россия Режиссёр: Глеб Павленко

«Невельской» — это чисто дальневосточная история. Во Владивостоке и Хабаровске мультфильм набрал восемь миллионов просмотров, поэтому теперь время для всероссийской премьеры. По сюжету капитан военно-морского флота отправляется в путешествие к единственной неизученной точке на карте. Вместе с ним отправляется Надя, которой надо найти пропавшую семью.

«Кроссы» (Sneaks)

Да, это мультик про кроссовки. Говорящие кроссовки. Фото © kinorium

Дата выхода : 19 июня 2025

: 19 июня 2025 Страны : США, Индия, Великобритания

: США, Индия, Великобритания Режиссёры: Роб Эдвардс, Кристофер Дженкинс

Мультик про говорящие машины уже был, теперь в США решили сделать франшизу про говорящие кроссовки. Главный герой Тай живёт вместе с сестрой Максин в музее кроссовок. Однажды Максин похищает коллекционер — и Таю теперь придётся выйти в большой город на поиски. Там он познакомится с тем, как на самом деле живут кроссовки, а также увидит других представителей обувного царства: ботинки, туфли, красные мокасины...

«Хайди» (Heidi: Rescue of the Lynx)

«Хайди» — добрый немецкий мультик о зоозащите. Фото © «Хайди» (2025), режиссёры Тоби Шварц, Айзея Рока Берриди, сценаристы Роб Спрэклинг, Питер Доллингер и др. / Kinopoisk

Дата выхода : 5 июня 2025

: 5 июня 2025 Страна : Германия

: Германия Режиссёры: Тоби Шварц, Айзея Рока Берриди

«Хайди» — это, наверное, самый добрый мультфильм в подборке. Храбрая восьмилетняя девочка, главная героиня, спасает семью рысей и лес, где они живут, от жадного до земли бизнесмена. Альпийская природа, дикие животные, растения, социальный подтекст — всё это делает «Хайди» особенной картиной.

«Шокан. Путешествие в Кашкарию» (Шоқан. Қашқария сапары)

«Шокан. Путешествие в Кашкарию» — это замечательный казахский мультик. Фото © «Шокан. Путешествие в Кашкарию» (2025), режиссёр Илияс Утеуов, сценарист Жасулан Мусатаев / Kinopoisk

Дата выхода : 2025

: 2025 Страна : Казахстан

: Казахстан Режиссёр: Илияс Утеуов

Когда смотришь трейлер мультфильма «Шокан. Путешествие в Кашкарию», сразу заметно, что создатели шоу постарались не только над трёхмерной графикой, но и над исторической достоверностью. Восьмилетний Азат внезапно попадает в 1898 год, сражается с волшебниками и драконами, а на фоне нам показывают традиционную Центральную Азию XIX века.