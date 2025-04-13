Революция в шоу «Маска-6»! В 10-й серии сняли маски сразу с двух участников. Кто вылетел в первом полуфинале? Вот это да! Члены жюри единогласно решили, кто именно скрывается под выбывающей маской... И они не ошиблись! Разбираемся, какую маску выгнали с шоу «Маска» в выпуске от 13 апреля. Какой артист скрывался под маской? 13 апреля, 16:46 Шоу «Маска», 6-й сезон: разоблачение Утки. Кого убрали перед самым финалом. Коллаж © Life.ru. Фото © OK / Шоу Маска, © Ntv.ru

Накал страстей достигает предела — мы на пороге финала! Десятый выпуск шестого сезона шоу «Маска-6» — это первый полуфинал, а значит, борьба за победу становится ещё ожесточённее! Кто из участников окажется в шаге от заветной победы, а для кого этот вечер станет последним на этой сцене? Жюри готово выносить свои вердикты, а зрители — спасать фаворитов. Невероятные перевоплощения, захватывающие выступления и, конечно же, главная интрига — кто же скрывается под масками? Всё это ждёт вас прямо сейчас!

Так как в проекте осталось всего шесть участников, мы напомним, кто уже покинул проект «Маска-6» и смогли ли жюри отгадать звёзд, которые скрывались за этими яркими масками: Коровка,

Капибара,

Овечка,

Цыплёнок,

Богомол,

Бык,

Окунь,

Огурчик.

В шоу «Маска» в 10-й серии сняли маски сразу с двух участников. Кем был приглашённый гость? Фото © Ntv.ru

А вот кто остался на проекте в шоу «Маска» и рискует стать победителем шестого сезона? Страус, Вождь, Боксёр, Далматин, Утка или Сокол. Ну это до сегодняшнего выпуска. Кстати, в 10-м эпизоде шоу «Маска» был специальный гость — Кот Дзынь. Он выступил с композицией Money, money, money и здорово расшевелил судей. Которые угадали, что под маской был Тимур Батрутдинов.

Шоу «Маска», 10-я серия: Кого спасли зрители в зале 13 апреля 2025 года?

Кто покинул шоу «Маска» 13 апреля, кто отправился во второй полуфинал? Фото © Ntv.ru

Номинантами на вылет в первом полуфинале стали Страус, Боксёр и Утка. Голосованием зрителей в зале было принято решение, что в проекте остаётся Страус! А кому удача в этот раз не улыбнулась и они остались в номинации, рассказываем дальше.

Шоу «Маска-6», 10-я серия: с кого сняли маску 13 апреля

Судьи решили сегодня быть благородными, поэтому дали второй шанс Боксёру. Таким образом, раз Страуса спасли зрители, именно Утке пришлось снять маску 13 апреля и раскрыть свою личность. Ещё до разоблачения участника жюри шоу «Маска» единодушно сошлось во мнении, что за Уткой скрывается Ева Власова.

Кто скрывается под маской Утки? Фото © Ntv.ru

Предположение оказалось верным: под маской Утки действительно пела Ева Власова. Певица призналась, что участие в шоу «Маска-6» стало для неё настоящим испытанием, ведь та согласилась на него сразу после операции на позвоночнике. Со слезами на глазах Ева поблагодарила судей за возможность показать себя с новой стороны и выразила радость, что её распознали практически сразу. Прощальным аккордом выступления Евы Власовой стала песня Holding out for a hero.

Получается, во втором полуфинале шоу «Маска-6» примут участие Вождь, Сокол, Боксёр, Страус и Далматин. Не терпится увидеть, кто именно пройдёт дальше. Кто же окажется следующим разоблачённым? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-6» уже в воскресенье, 20 апреля, на канале НТВ!



Авторы Карина Морозова