Судьи шоу «Маска-6» отомстили Киркорову и выгнали из проекта его любимую маску. Кем оказался Огурчик?

На НТВ вышел 9-й выпуск шестого сезона шоу «Маска», а это значит, что участники и зрители практически добрались до первого полуфинала! На прошлой неделе шоу покинул Окунь — под этой маской оказался популярный поющий блогер Ярослав Сумишевский.

Шоу «Маска-6»: в прошлый раз проект покинул Окунь. Кто снял маску 6 апреля, а кого судьи решили оставить в проекте? Фото © Ntv.ru

Так как в проекте осталось всего семь участников, мы напомним, кто уже покинул проект «Маска-6» и смогли ли жюри отгадать звёзд, которые скрывались за этими яркими масками: Коровка,

Капибара,

Овечка,

Цыплёнок,

Богомол,

Бык,

Окунь.

Кого в шоу «Маска» спасли зрители в зале 6 апреля 2025 года?

Шоу «Маска-6»: Какую маску спас иммунитет и его не выгнали из проекта? Фото © Ntv.ru

Напомним, смысл шоу «Маска» в том, что разные знаменитости выступают в ярких костюмах, поют на сцене не своими голосами и дают разные подсказки про себя, а члены жюри пытаются разгадать, кто скрывается под масками, но безуспешно. В борьбе за битву в финале шоу «Маска-6» участвуют не все маски потому, что каждую неделю трое участников оказываются на грани разоблачения. Спасти их может случай, зрители в зале или благородная звёздная коллегия судей.

Кого уже раскрыли в шоу «Маска-6» в 9-м выпуске, кто оказался номинантом на вылет 6 апреля? Фото © Ntv.ru

Номинантами на вылет в 9-й серии шоу «Маска-6» стали Огурчик, Страус и Сокол. Сокола спас иммунитет, полученный им в 1-м выпуске, поэтому в этой серии голосования зрителей в зале не было. А вот кому удача в этот раз не улыбнулась — Страусу или Огурчику, рассказываем дальше.

Шоу «Маска» от 6 апреля: с кого сняли маску

Огурчик снял маску в 9-й серии шоу «Маска-6» от 6 апреля. Фото © Ntv.ru

В финале 9-й серии шоу «Маска-6» 6 апреля в зоне риска покинуть проект и раскрыть свою личность оказались Страус и Огурчик. Как стало понятно из голосования судейской коллегии, судьи выбрали оставить в проекте Страуса — его мы увидим уже в следующей серии «Маски» на НТВ в следующее воскресенье.

Перед тем как раскрыть личность Огурчика в шоу «Маска», жюри поделилось своими последними предположениями. Родригез и Киркоров считали, что это Сергей Минаев, Тодоренко голосовала за Оскара Кучеру, Валерия склонялась к Дмитрию Позову, а Костюшкин предположил, что под маской скрывается Серёга.

Шоу «Маска»: Огурчик снял маску в 9-й серии 6 апреля. Какая звезда там была? Фото © Ntv.ru

Интуиция Стаса Костюшкина не подвела: под маской Огурчика действительно скрывался рэпер Серёга. Повторив хитрость Монстрика из прошлого сезона шоу «Маска», он сначала появился в реалистичной картонной маске Азамата Мусагалиева. Только после продолжительного выступления в стихах Серёга наконец снял маску и показал своё настоящее лицо. Напоследок автор хита «Чёрный бумер» порадовал зрителей исполнением песни Www и попрощался со всеми.