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6 марта, 13:31

«Культ квадроберов»: В России потребовали закрыть шоу «Маска»

Актриса Поплавская требует закрыть шоу «Маска» на НТВ за пропаганду квадробинга

Обложка © VK / Маска

Обложка © VK / Маска

Актриса Яна Поплавская заявила, что центральные телеканалы открыто пропагандируют квадробинг. Она обрушилась с критикой на шоу «Маска» на НТВ, где артисты выходят на сцену в костюмах зверей: капибар, собак, коров, обезьян. По её словам, все эти кривляния на сцене видят дети и тоже начинают примерять на себя роли собак и кошек.

«Мы все на Запад катили бочку, на Макрона и Байдена, а тут центральный российский канал культ квадроберов культивирует, «стащив» идею у корейцев. На Первом канале тоже что-то похожее выходит»,написала Поплавская в телеграм-канале, комментируя слова первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова, который счёл проблему квадробинга неактуальной.

Поплавская подчеркнула, что «Маска» давно превратилась в «шоу квадроберов», которое вряд ли несёт большой творческий потенциал. Актриса заметила, что сам Майданов не станет переодеваться, например, в панду и выступать перед российскими бойцами. По её убеждению, закон о запрете пропаганды квадробинга очень необходим в России.

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Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ выступает строго против информирования школьников о квадробинге, чтобы не привлекать внимание к субкультуре. В ведомстве сообщили, что никаких методических материалов не разрабатывают.

Татьяна Миссуми
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