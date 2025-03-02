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2 марта, 13:26

Дети-квадроберы запустили в России тренд на «снежные видео»

SHOT: В России квадроберы снимают полуголые видео, имитируя игру зверей в снегу

В России квадроберы запустили новый тренд, они снимают видео в костюмах котов и собак во время прогулок по сугробам, а затем выкладывают их в Сеть. SHOT узнал, как долго продлится мода на странное развлечение.

Квадроберы запустили новый тренд. Видео © Telegram / SHOT

Ролики зверодетки снимают в основном без верхней одежды — в футболках и толстовках, за что отхватывают от родителей. Некоторые вообще бегают на четвереньках по берегу водоёмов и играются ледяной водой. Подростки говорят — квадроберы из моды не выходили и весной они снова планируют устраивать массовые сходки.

Родоначальник квадроберов и 50-летняя «девочка»: От выходок этих 6 фриков волосы встают дыбом
Родоначальник квадроберов и 50-летняя «девочка»: От выходок этих 6 фриков волосы встают дыбом

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ выступает строго против информирования школьников о квадробинге, чтобы не привлекать внимание к субкультуре. В ведомстве сообщили, что никаких методических материалов не разрабатывают.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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