Дети-квадроберы запустили в России тренд на «снежные видео»

В России квадроберы запустили новый тренд, они снимают видео в костюмах котов и собак во время прогулок по сугробам, а затем выкладывают их в Сеть. SHOT узнал, как долго продлится мода на странное развлечение.

Квадроберы запустили новый тренд. Видео © Telegram / SHOT

Ролики зверодетки снимают в основном без верхней одежды — в футболках и толстовках, за что отхватывают от родителей. Некоторые вообще бегают на четвереньках по берегу водоёмов и играются ледяной водой. Подростки говорят — квадроберы из моды не выходили и весной они снова планируют устраивать массовые сходки.