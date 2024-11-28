«Во избежании интереса»: В школах не станут рассказывать о вреде квадробинга
Минпросвещения не будет вводить в школах методички по квадроберам
Минпросвещения РФ выступает строго против информирования школьников о квадробинге, чтобы не привлекать внимание к субкультуре. В ведомстве сообщили, что никаких методических материалов не разрабатывают, пишут наши коллеги из РИА «Новости».
«Минпросвещения России придерживается позиции о недопущении информирования обучающихся и их родителей о квадробинге во избежание побуждения интереса к данному явлению», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что увлечения и хобби детей являются зоной ответственности их родителей, соответственно и методы воспитания выбирают законные представители. В образовательных учреждениях детям будут прививать духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, а также навыки коммуникации.
Недавно председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая поддержала учителей, которые не стали пускать на занятия детей-квадроберов. Она пояснила, что в учреждениях есть прописанные нормы поведения и ходить на четвереньках там не принято.
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