«Во избежании интереса»: В школах не станут рассказывать о вреде квадробинга

Минпросвещения РФ выступает строго против информирования школьников о квадробинге, чтобы не привлекать внимание к субкультуре. В ведомстве сообщили, что никаких методических материалов не разрабатывают, пишут наши коллеги из РИА «Новости».

«Минпросвещения России придерживается позиции о недопущении информирования обучающихся и их родителей о квадробинге во избежание побуждения интереса к данному явлению», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что увлечения и хобби детей являются зоной ответственности их родителей, соответственно и методы воспитания выбирают законные представители. В образовательных учреждениях детям будут прививать духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, а также навыки коммуникации.