Время искренности и правды: Любовный гороскоп на апрель 2025 года для всех знаков зодиака

Все знаки зодиака могут ожидать каких-то сюрпризов от своей любовной жизни в апреле 2025 года. Будут ли они приятными или нет, зависит исключительно от звёзд, вашего настроя и вашего же везения. Шаманка и ясновидящая из Казахстана, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказывает, в какие именно любовные лабиринты вас затянут звёзды на этот раз.

Знак зодиака Овен

Апрель — время заботы о себе и погружения в свои чувства для Овнов по гороскопу. Фото © «Шедеврум»

Для тех, кто рождён под знаком Овна, апрель этого года станет временем интроспекции. Вы по-настоящему погрузитесь в мир собственных желаний. В этот месяц стоит особенно обратить внимание на ностальгические чувства по отношению к старым знакомым. Они возникают для того, чтобы вы могли вспомнить всё хорошее, что было в этих отношениях. Так вам проще будет понять, чему вас научило общение с тем или иным человеком. Возможно, прошлое заявит о себе в виде нежданного гостя в ваших личных сообщениях, но для того, чтобы принять взвешенное решение, нужно будет задать себе ряд вопросов. Пожалуй, самым главным из них будет этот: вы можете себе позволить саморазвитие в этих отношениях? Где-то около 15 апреля разговоры о чувствах станут легче, вы на некоторое время снимете ваши доспехи из сарказма. Хорошее время для того, чтобы затеять сложный, но важный разговор.

Знак зодиака Телец

Подсознание, которое Фрейд называл термином «Оно», будет влиять на большинство решений тех, кто родился под знаком зодиака Телец. Прошлые отношения всё ещё, хоть и немного, но определяют вас как личность, и это видно по вашему поведению. Постарайтесь понять, простить бывшего партнёра, если есть за что. Апрель 2025 года — это время прощения. К вам могут приходить какие-то романтические фантазии, но важно не терять связь с реальностью. Помните, что настоящее доверие в отношениях требует большой работы. В конце месяца вы можете понять, что ваши главные страхи уже сбылись, но это не конец света, а начало новой главы.

Знак зодиака Близнецы

Близнецы по гороскопу должны понять, что им нужно на самом деле. Фото © «Шедеврум»

Романтические приоритеты Близнецов по гороскопу обычно меняются резко, даже если это происходит нечасто. Вам может показаться, что всё время занято заботой о других и вы начинаете терять себя. Но апрель 2025 года существует для того, чтобы вы подумали, что вам нужно на самом деле. Возможно, Близнецам не хватает страсти или спокойствия. А может быть, вам вполне комфортно чувствовать ответственность не только за себя, но и за партнёра. Ради бога, не обрубайте связи резко, не стоит «гоустить» людей. Всё может решиться простым обозначением личных границ. В конце месяца могут произойти важные перемены, которые пойдут вам на пользу, если вы к этому готовы.

Знак зодиака Рак

Чувства или карьера? Что-то одно выбрать не получится. Придётся держать баланс. Для кого-то отношения станут слишком энергозатратными, кто-то, наоборот, поймёт, что любовь в данный момент жизни приоритетнее. Обсудите со своим партнёром способы, которыми вы сможете поддержать друг друга и сохранить свои собственные цели. Свободные представители знака зодиака Рак могут наконец-то пойти на риск ради любви. После 15 апреля вас могут ожидать перемены или же шанс изменить своё положение к лучшему. Главное — чётко знать свои слабости.

Знак зодиака Лев

Львам по гороскопу может показаться, будто они не знают, что такое любовь. Фото © «Шедеврум»

Те, кто родился под знаком Льва, задумаются о том, что такое любовь. Она должна быть страстной? Или нести спокойствие и стабильность? А может, чувство внутренней свободы? Или всё вместе? Если вы одиноки, захочется крепких и стабильных отношений, мимолётные увлечения отойдут на второй план. Львам нужны отношения, в которых вам оказывают поддержку, а не причиняют боль. Если вы захотите отправиться в путешествие или познакомиться с какими-нибудь интеллектуалами, дерзайте. Ваш взгляд на романтику может сильно измениться в конце месяца.

Знак зодиака Дева

Если вы давно откладывали какое-то важное дело из-за того, что вам слишком страшно или неприятно, в апреле 2025 года у вас появится шанс наконец-то им заняться. Эмоциональный груз может стать тяжелее, но в конце концов вы его отпустите. Будьте честны с собой и другими, это поможет духовно исцелиться. Результат не будет заметен сразу: на духовную перестройку нужно время. В сфере отношений ждите неожиданных признаний. Девиз месяца: поменьше контроля, побольше чувства.

Знак зодиака Весы

Весы по гороскопу должны прислушаться к себе. Фото © «Шедеврум»

В апреле 2025 года рождённые под знаком зодиака Весы будут в первую очередь прислушиваться к своему внутреннему голосу. В любви яркие вспышки страсти уступят место тёплой и уютной домашней обстановке. У вас может быть несколько искренних разговоров, в ходе которых вы поймёте, что многого не знали как о партнёре, так и о себе. Одиноким Весам по гороскопу подойдут внимательные слушатели. В конце апреля 2025 года у вас появится множество вариантов, но ясности не прибавится. Помните, что действительно подходящий вам человек не будет вас торопить.

Знак зодиака Скорпион

В апреле 2025 года Скорпионы по гороскопу столкнутся с тем, что любые движения в любовной сфере будут создавать обратную связь и заставлять вас думать в первую очередь о себе. Это не самое приятное ощущение, но такой опыт может принести вам пользу. Если в отношениях много ссор и обид, стоит придумать для них новые правила. Если вы будете достаточно отважны, чтобы показать свои уязвимости, даже лёгкий флирт может перерасти в счастливый брак. В двадцатых числах будьте осторожнее с выводами: не рубите с плеча, помните, что всё не так однозначно.

Знак зодиака Стрелец

Для Стрельцов по гороскопу это будет тяжёлый с точки зрения эмоциональных качелей месяц. Фото © «Шедеврум»

В апреле рождённые под знаком Стрельца испытают весь спектр чувств. Ликование и восхищение могут смениться сомнением и даже неприязнью. Любовь может показаться вам тем, что вас сковывает, но есть вероятность, что вы просто боитесь обязательств. Задавайте себе неприятные вопросы, будьте честны сами с собой. Возможно, вам будет с кем честно и открыто поговорить. Когда вы поймёте, что вам не нужно никому ничего доказывать, ваше сердце оживёт. Это будет в конце месяца.

Знак зодиака Козерог

Девиз месяца: будьте мягче. Мягче к себе, к партнёру, к друзьям и родственникам. Конечно, для Козерогов по гороскопу важен глубокий анализ ситуации, но иногда стоит предпочесть чувства логике. Если у вас есть отношения, постарайтесь снизить ваши требования: реальный живой человек не всегда способен им соответствовать. Уделите внимание тому, что говорит ваш партнёр. Если вы одиноки, позвольте себе романтические приключения. Не бойтесь эмоциональных разговоров: именно в них ключ к настоящей близости. На двадцатые числа запланируйте небольшое путешествие только для двоих.

Знак зодиака Водолей

Водолеям по гороскопу можем посоветовать не скучать по прошлым отношениям. Фото © «Шедеврум»

Если в апреле вы будете скучать по прошлым отношениям, лучше этого не делать. Не застревайте в воспоминаниях надолго, лучше идти вперёд. Мир изменяется, жизнь не стоит на месте, минусов в этом нет. Чем честнее вы будете в любви, тем больше вам с ней в итоге повезёт. Главное, не бояться проявлять эмоции, чётко обозначать свои желания и не терять чувство справедливости. Позвольте себе стать мягче, резкость — не всегда путь к правде. В двадцатых числах ждите чего-то непредвиденного: это будет результат внутреннего роста.

Знак зодиака Рыбы

В апреле вам может показаться, что вы стали уязвимее. Это не так, просто вы теперь умеете глубоко чувствовать и можете быстро распознать в поведении человека как искренность, так и ложь. Если вы в отношениях, попробуйте устроить серьёзный разговор не только о чувствах, но и о личных границах. Будьте избирательнее, если вы одиноки: претенденту на ваше сердце нужно понять, что свою любовь придётся доказывать. В конце месяца вы заново откроете для себя, что такое любовь.