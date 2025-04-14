«У ангелов будет много работы»: Предсказания мальчика индиго из 90-х о судьбе России и мира в ХХI веке

Слава Крашенников родился в 1980 году, а покинул наш мир в 1991-м, за три месяца до своего одиннадцатилетия. Детей, рождённых с 1979-го по 2000 год, в теории поколений принято называть миллениалами: их юность пришлась на нулевые, десятилетие миллениума. Сейчас им в общей сложности от 25 до 40 лет. Они уже стали полноценными участниками экономики. Но всё прошлое десятилетие миллениалы находились на Западе под пристальным вниманием миллионеров и СМИ: несчастное поколение обвиняли в разрушении экономики, традиционных устоев и чего только не. Теперь, когда фокус мирового внимания сместился на поколение Z, мы вспоминаем самых гениальных представителей детей миллениума.

Кто такие дети индиго

Дети индиго — это гениальные, не по годам развитые дети. Фото © «Шедеврум»

Дети индиго — это термин, который стал очень популярен в 90-е годы. Само слово придумала экстрасенс Нэнси Энн Тэпп. Он обозначает детей, которые обладают выдающимися способностями, в том числе паранормальными. То есть как тех, кто считает в уме формулы из высшей математики, так и тех, кто умеет предсказывать будущее. Сейчас учёные уверены, что все эти способности можно объяснить синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Но дети индиго были — и рождалось их больше всего как раз в 80–90-е годы. Одним из таких был и Слава Крашенников.

Предсказания Славы Крашенникова

Славу Крашенникова при жизни называли ангелом, святым, пророком... После смерти его почитание только усилилось. Фото © Wikipedia / Валентина Крашенинникова

Вячеслав Крашенников проявил свой экстрасенсорный дар примерно в школьные годы. Всё, что он видел и слышал паранормального, сразу же передавал маме. Видимо, знал, что покинет мир в 10 лет — и очень торопился. Кроме того, по слухам, Слава умел говорить на каком-то древнем и непонятном языке, который знают дети и животные. Бывало, он запирался один в комнате, разговаривал там на этом наречии, а к людям выходил уже с пророчествами. Самые важные его предсказания приводим тут.

Планета изменится

То, насколько сильно изменится жизнь на планете в нашем тысячелетии, Крашенников предвидел. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

«Вступив в новую тысячу лет, планета изменится. Люди станут жить по-другому. Мир будет перекроен. Сейчас вы этого просто не представляете, не верите мне. А тогда это воспримется как должное», — сказал Слава Крашенников совсем незадолго до смерти. Он сумел предсказать всё: наступление XXI века, глобальные изменения климата, появление смартфонов и торговые войны Китая и США... Мальчик индиго что-то действительно знал, он даже увидел, что люди будут воспринимать глобальные перемены как должное. Тогда, в 80-е, невозможно было представить мобильный телефон в руках у каждого прохожего на улице. А теперь невозможно представить себе обратное.

Могучие сущности управляют Вселенной

Эти сущности никакого отношения не имеют к людям. Фото © «Шедеврум»

Когда Слава уходил в другую комнату и с кем-то там разговаривал на древнем языке, его собеседниками были как раз они. Крашенников верил: на самом деле Вселенная выглядит совсем не так, как показано в стандартной модели физики. Всем нашим миром управляют некие энергетические сущности, которые совсем непохожи на людей. Они представляют собой сгустки чистого разума, у них нет тел. Человечество тоже может стать такой сущностью, но для этого придётся эволюционировать миллионы лет. А о том, как устроена Вселенная, можно прочитать в Библии: Слава был уверен, что там написана только правда — ничего, кроме правды.

«У ангелов будет много работы»

Слава Крашенников предсказал крупные катастрофы нашего века. Фото © «Шедеврум»

Слава утверждал: «У ангелов будет много работы». Он имел в виду первую четверть XXI века — сам Крашенников до этих времён не дожил, но отчётливо себе представлял, как люди под управлением его космических сущностей будут перекраивать земной шар. К этому и относилась его фраза: войны в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, самолёт, врезавшийся в башни-близнецы, глобальная угроза терроризма... Слава всё это предвидел, он знал, что ангелам придётся забрать на небо много праведников.

Бог пришлёт в Россию православного правителя

Кем же может быть этот православный правитель? Фото © «Шедеврум»

По словам Славы Крашенникова, правитель придёт вне зависимости от того, будет народ за или против. Его сразу покажут по телевизору. Православный владыка придёт очень неожиданно и расскажет правду, что с Россией делали все эти годы. Этот же правитель будет очищать землю от греха, разврата и еретиков. Правда, у ангелов будет много работы — возможно, готовится настоящий православный Крестовый поход против глобального Содома. Поищите единомышленников среди ваших друзей, родственников, соседей... Это будет массивная зачистка, и лично вы будете принимать в ней участие!