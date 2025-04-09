Пророк Сталина предупреждал: 2025 год станет переломным для России. Чего ждать?

Сергей Тимофеевич Конёнков родился 28 июня 1874 года. Он прожил удивительную жизнь: застал Российскую империю во всей её красе, стал свидетелем возникновения СССР. В 1892–1899 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, вместе с Клодтом его командировали в Европу. Ещё до 1900 года художник увидел Германию, Италию и Францию. В революционное время преподавал во ВХУТЕМАСе. А при товарище Сталине Сергей Тимофеевич стал скульптором-соцреалистом и одновременно научился предсказывать будущее. Он почти точно предвидел дату своей смерти, ошибся только на три года. А лично Сталину напророчил с математической точностью начало и конец войны. Какие предсказания были у Конёнкова на 2025 год, расскажем в материале.

В каком году люди начали понимать пророчества Конёнкова

Пророчества Конёнкова стало можно открывать только в 1994 году. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Сергей Тимофеевич Конёнков ошибся в предсказании своей смерти всего лишь на три года. Он думал, что проживёт сто лет, но дожил лишь только до 97, покинув земной мир 9 октября 1971 года. Каким образом мы поняли, что скульптор думал отметить сотый юбилей? Пророческие таблицы Конёнкова можно было обнародовать лишь в 1994 году, спустя 20 лет после предполагаемой смерти. Только в 1994-м, по мнению Конёнкова, люди будут готовы прочитать таблицы и начать понемногу понимать их.

Год Белого Царя 2025

По Конёнкову, 2025 год станет годом Белого Царя. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Конёнков считал, что пророчества не сразу вступают в свою полную силу и не сразу оказываются понятными для большинства тех, кто воспринимает их. Для того чтобы пророчество заявило о начале периода, когда оно сбывается, требуется где-то 36 лет. Получается, с 1994 года, со дня открытия пророчеств миру, 36 лет пройдёт в 2030 году. Но некоторые даты у Конёнкова могут сдвигаться, так что, если скорректировать дату, у нас получится 2027 год. Примерно в это время начнёт исполняться пророчество о Царстве Святой Руси, о котором мы подробнее расскажем далее. Но 2025 год — это год особенный. Согласно интерпретации Библии Конёнковым, в 2025 году Россия вступит на 39-ю станцию Великого Исхода (информацию можно найти в 39-й главе Книги Иова). Это будет год Белого Царя, момент, который начнёт путешествие нашей страны к статусу Царства Святой Руси.

Царство Святой Руси

Царство Святой Руси — период веры, справедливости и процветания. Фото © Gettyimages / Rimonda Miara

По Конёнкову, Царство Святой Руси — что-то вроде царства христианского коммунизма. Парадоксально, но параллельно с этим Царство Святой Руси станет предвестником апокалипсиса. Причём Сергей Тимофеевич не считал конец света чем-то плохим — это всего лишь подготовка к тому, чтобы все души вознеслись к Богу на небеса или же низверглись в адское пламя — в зависимости от того, насколько хорошо они вели себя всю эту жизнь. При этом свои пророчества Конёнков сверял с другими, например с предсказаниями Исаака Ньютона. По мнению Ньютона, который исследовал пророчества Даниила, конец света должен наступить около 2060 года. И с 2025 по 2060 год будет править некий Белый Царь, что подтверждается и расчётами Ньютона.

Независимые расчёты Сергея Конёнкова

По независимым расчётам Конёнкова, выяснилось, что апокалипсис — это процесс. Фото © ТАСС / Виктор Будан

Но у Сергея Тимофеевича были и свои, независимые расчёты. Он делал их на основе Апокалипсиса Иоанна Богослова, движения звёзд и на основе подсказок, которые нам оставили египтяне в архитектуре пирамиды Хеопса. В таблицах сталинского пророка эта древняя гробница постоянно появляется. Среди бумаг скульптора нашёлся снимок созвездия Плеяд с росписью Альберта Эйнштейна. Для Сергея Тимофеевича, по результатам его исследований, стало ясно: апокалипсис — это процесс, а не разовая акция. Он растянут во времени, причём порядочно. Пророк вообще считал, что начало конца света произошло одновременно с мировыми войнами.