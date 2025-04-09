Гадалок, магов и экстрасенсов предложили штрафовать на сумму до миллиона рублей

В Государственной думе предложили ужесточить наказание для лиц, оказывающих эзотерические услуги. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, сообщила газета «Известия».

Депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой внести изменения в статью 159 УК РФ («Мошенничество»). Диденко отметил рост преступлений, связанных с гаданием, астрологическими консультациями и проведением ритуалов. По мнению парламентария, действующая редакция статьи не учитывает специфику новых мошеннических схем в этой сфере. Он предлагает дополнить статью нормой наказания за мошенничество под видом оказания эзотерических услуг и установить более высокий штраф.

«Речь идёт о таких, как гадание, астрологические консультации, проведение ритуалов по снятию порчи, привороту, «очищению» и др. Злоумышленники систематически вводят россиян в заблуждение с целью завладения их денежными средствами. При этом особую уязвимость к подобным формам обмана демонстрируют пожилые люди и граждане, которые находятся в эмоционально нестабильном состоянии», — подчеркнул Диденко.

Депутат считает, что существующие наказания слишком мягки. Сейчас за ущерб до 4,5 миллиона рублей мошеннику грозит штраф до 120 тысяч рублей, а за ущерб свыше этой суммы — до 500 тысяч рублей. Диденко предлагает ввести отдельную статью с наказанием от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.