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11 марта, 18:27

В России могут запретить рекламу астрологов, гадалок и эзотериков

Останина: В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который запретит рекламировать эзотерические услуги. К ним относятся астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания. Об этом рассказала Нина Останина, председатель думского комитета по защите семьи, отцовству, материнству и детству.

«Мы вносим на рассмотрение законопроект, который запретит рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг. Он также подразумевает блокировку площадок, которые предлагают такие услуги. Эти практики не имеют научных оснований, вводят людей в заблуждение и часто используют мошенники»,отметила Останина в своём телеграм-канале.

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Она добавила, что главная цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. Международная практика, например в ЮАР, Индии и Китае, показывает, что ограничения в этой сфере помогают снизить риски обмана, пояснила депутат.

Останина также уточнила, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Ранее Госдума представила законопроект о повышении единовременной выплаты при рождении ребёнка с 27 до 50 тысяч рублей. По расчетам парламентариев, для этого потребуется около 30 миллиардов рублей.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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