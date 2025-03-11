В России могут запретить рекламу астрологов, гадалок и эзотериков

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который запретит рекламировать эзотерические услуги. К ним относятся астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания. Об этом рассказала Нина Останина, председатель думского комитета по защите семьи, отцовству, материнству и детству.

«Мы вносим на рассмотрение законопроект, который запретит рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг. Он также подразумевает блокировку площадок, которые предлагают такие услуги. Эти практики не имеют научных оснований, вводят людей в заблуждение и часто используют мошенники», — отметила Останина в своём телеграм-канале.

Она добавила, что главная цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. Международная практика, например в ЮАР, Индии и Китае, показывает, что ограничения в этой сфере помогают снизить риски обмана, пояснила депутат.

Останина также уточнила, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.