Российские депутаты захотели увеличить пособие при рождении ребёнка почти вдвое

Депутаты от «Справедливой России — За правду» выдвинули законопроект, целью которого является повышение единовременной выплаты при рождении ребёнка с 27 до 50 тысяч рублей. Как сообщает РИА «Новости», эту законодательную инициативу предложил лидер партии Сергей Миронов.

Он отметил, что в настоящее время размеры этих выплат различаются в зависимости от региона, что создает «неравные условия» для стимулирования рождаемости по всей стране.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает увеличение пособия до 50 тысяч рублей. По оценкам парламентариев, для реализации данной инициативы потребуется около 30 миллиардов рублей.

«По всем опросам, главным препятствием к рождению детей являются именно финансовые трудности. В условиях демографического спада необходимо повышать господдержку семей. На это направлена наша инициатива», — подытожил Миронов.