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Регион
7 марта, 11:47

Российские депутаты захотели увеличить пособие при рождении ребёнка почти вдвое

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребёнка до ₽50 тысяч

Депутаты от «Справедливой России — За правду» выдвинули законопроект, целью которого является повышение единовременной выплаты при рождении ребёнка с 27 до 50 тысяч рублей. Как сообщает РИА «Новости», эту законодательную инициативу предложил лидер партии Сергей Миронов.

Он отметил, что в настоящее время размеры этих выплат различаются в зависимости от региона, что создает «неравные условия» для стимулирования рождаемости по всей стране.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает увеличение пособия до 50 тысяч рублей. По оценкам парламентариев, для реализации данной инициативы потребуется около 30 миллиардов рублей.

«По всем опросам, главным препятствием к рождению детей являются именно финансовые трудности. В условиях демографического спада необходимо повышать господдержку семей. На это направлена наша инициатива», — подытожил Миронов.

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Freepik / prostooleh

Наталья Демьянова
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