Российские депутаты захотели увеличить пособие при рождении ребёнка почти вдвое
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребёнка до ₽50 тысяч
Депутаты от «Справедливой России — За правду» выдвинули законопроект, целью которого является повышение единовременной выплаты при рождении ребёнка с 27 до 50 тысяч рублей. Как сообщает РИА «Новости», эту законодательную инициативу предложил лидер партии Сергей Миронов.
Он отметил, что в настоящее время размеры этих выплат различаются в зависимости от региона, что создает «неравные условия» для стимулирования рождаемости по всей стране.
В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает увеличение пособия до 50 тысяч рублей. По оценкам парламентариев, для реализации данной инициативы потребуется около 30 миллиардов рублей.
«По всем опросам, главным препятствием к рождению детей являются именно финансовые трудности. В условиях демографического спада необходимо повышать господдержку семей. На это направлена наша инициатива», — подытожил Миронов.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин утвердил программу материнского капитала до конца 2030 года. Изначально проект хотели расширить лишь до 31 декабря 2026 года. Планируется, что с 2027 по 2030 год программы коснутся около 4,9 миллиона семей.
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