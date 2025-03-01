Путин продлил программу маткапитала в России до конца 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил продление программы материнского капитала до конца 2030 года. Документ об этом появился на сайте официальных правовых актов. Изначально действие программы планировалось завершить 31 декабря 2026 года.

Согласно сопроводительным данным, представленным к закону, Правительство России ожидает, что в период с 2027 по 2030 год программы коснутся около 4,9 миллиона семей. Для её воплощения в этот период потребуется примерно 2,8 триллиона рублей.