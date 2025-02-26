Совет Федерации одобрил закон о продлении программы маткапитала до 2030 года

В Совете Федерации провели 26 февраля очередное 585 заседание, в ходе которого был принят законопроект о продлении до 31 декабря 2030 года программы материнского капитала. Документ был инициирован правительством РФ.

Напомним, что ранее поручение продлить маткапитал дал президент России Владимир Путин. В рамках проекта в период с 2027 по 2030 года право на выплату получат около пяти миллионов российских семей. Реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета в общем объёме 2,776 триллиона рублей. Госдума уже приняла этот законопроект и продлила программы материнского капитала. Теперь документ должен подписать президент РФ.