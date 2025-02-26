Совет Федерации одобрил закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
В Совете Федерации провели 26 февраля очередное 585 заседание, в ходе которого был принят законопроект о продлении до 31 декабря 2030 года программы материнского капитала. Документ был инициирован правительством РФ.
Теперь некоторые изменения внесут в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Докладчиком выступила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Алексеевна Перминова.
Напомним, что ранее поручение продлить маткапитал дал президент России Владимир Путин. В рамках проекта в период с 2027 по 2030 года право на выплату получат около пяти миллионов российских семей. Реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета в общем объёме 2,776 триллиона рублей. Госдума уже приняла этот законопроект и продлила программы материнского капитала. Теперь документ должен подписать президент РФ.
Life.ru