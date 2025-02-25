Депутат назвал случаи, при которых материнский капитал может получить отец

В России мужчины имеют право на получение материнского капитала на ребёнка в двух ситуациях: если они являются единственными усыновителями или если мать по определённым причинам не может этого сделать. Об этом сообщил Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Парламентарий уточнил, что мужчины могут получить сертификат на материнский капитал, если они являются единственными усыновителями первого ребёнка (по решению суда с 1 января 2020 года) или второго и последующих детей (по решению суда с 1 января 2007 года). Кроме того, сертификат может быть выдан отцу ребёнка в тех случаях, когда мать умерла, была лишена родительских прав или утратила право на получение материнского капитала по другим законным причинам.

По словам Чаплина, важный момент — во втором варианте мужчина может претендовать на материнский капитал, даже если у него нет российского гражданства. Также сумма выплаты не зависит от того, будет её получать мать или отец.

«Однако, стоит отметить, что возможность формирования накопительной пенсии за счёт средств маткапитала предусмотрена только для матерей», — добавил Чаплин в разговоре с RG.ru.

Депутат уточнил, что после того как рождение ребёнка зарегистрировано в органах ЗАГС, сертификат на материнский капитал автоматически оформляется и становится доступным в личном кабинете «Госуслуг» в течение пяти рабочих дней. Документ можно скачать и воспользоваться по назначению — для получения доступа к выделенным средствам. Если право на маткапитал переходит к отцу, то для его оформления необходимо обратиться в Соцфонд, подытожил Чаплин.