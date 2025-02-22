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22 февраля, 04:50

МВД рассказало про штамп о гражданстве ребёнка для получения маткапитала

Для получения материнского капитала в некоторых случаях требуется наличие в свидетельстве о рождении ребёнка отметки, подтверждающей российское гражданство. Проставить её можно как на территории РФ, так и за её пределами, сообщает МВД.

В ведомстве пояснили, что подтверждением российского гражданства для детей до 14 лет является специальная отметка. Она проставляется на обороте свидетельства о рождении или на свободном месте перевода иностранного документа, удостоверяющего рождение ребенка.

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Ранее наличие отметки только рекомендовалось, сейчас она по-прежнему необязательна и штраф за неё нет, но в определённых ситуациях она необходима. В частности, отметка может потребоваться при регистрации или снятии ребёнка с учёта по месту жительства, для получения материнского капитала, при оформлении паспорта гражданина РФ (включая загранпаспорт), для поездок в некоторые страны СНГ и Южную Осетию (при отсутствии у ребёнка загранпаспорта или сведений о нем в паспорте родителя), а также для оформления субсидируемых авиабилетов.

Проставить отметку можно в паспортно-визовых сервисах МВД РФ, МФЦ, а также в российских посольствах и консульствах за границей. Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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