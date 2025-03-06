Нужны не совсем деньги: Life.ru выяснил, ради какого маткапитала россиянки готовы рожать

Несмотря на все старания государства и льготы многодетным семьям, большинство россиянок пока не готовы рожать больше одного ребёнка. Life.ru решил поинтересоваться, какой маткапитал побудил бы их родить второго или даже третьего малыша.

Однако, как оказалось, большинству женщин нужны вовсе не деньги. Самая актуальная проблема для семей — жилищный вопрос. Россиянки заявили, что 1 млн рублей — это капля в море по сравнению с той суммой, которую придётся выплачивать за покупку квартиры. Женщины предложили несколько вариантов решения этой проблемы: можно выплачивать сразу по 28 млн рублей (примерная стоимость квартиры, по словам нашей читательницы), давать по жилищу за каждого родившегося ребёнка или же снизить ставку до 1%.