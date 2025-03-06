Нужны не совсем деньги: Life.ru выяснил, ради какого маткапитала россиянки готовы рожать
Опрос Life.ru: Россиянкам надо выдавать квартиры, чтобы они рожали детей
Несмотря на все старания государства и льготы многодетным семьям, большинство россиянок пока не готовы рожать больше одного ребёнка. Life.ru решил поинтересоваться, какой маткапитал побудил бы их родить второго или даже третьего малыша.
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Однако, как оказалось, большинству женщин нужны вовсе не деньги. Самая актуальная проблема для семей — жилищный вопрос. Россиянки заявили, что 1 млн рублей — это капля в море по сравнению с той суммой, которую придётся выплачивать за покупку квартиры. Женщины предложили несколько вариантов решения этой проблемы: можно выплачивать сразу по 28 млн рублей (примерная стоимость квартиры, по словам нашей читательницы), давать по жилищу за каждого родившегося ребёнка или же снизить ставку до 1%.
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Также женщины предложили скорректировать помощь мамам. Например, выделять им бесплатных нянь, организовать хорошую медицинскую помощь, сделать бесплатным образование, предоставлять жильё молодым семьям и увеличить отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет.
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Представительницы более старшего поколения вспомнили, как поднимали детей сами, без помощи государства. Они недовольны поведением нынешних россиянок, которые считают маленькой выплату размером почти 1 млн рублей.
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Россиянки рассказали, какой должна быть выплата, чтобы они родили. Фото © Life.ru
Напомним, что согласно программе маткапитала, утверждённой президентом России до 2030 года, сумма выплаты на первого ребёнка составляет 690 266,95 рубля, а на второго — 912 162,09 рубля (при условии, что семья не получала выплату в первый раз).
Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Khmeliov