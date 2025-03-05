Россиянкам напомнили, кто может автоматически получить маткапитал

Россиянкам напомнили, как в 2025 году можно получить материнский капитал и какие документы для этого нужны. Сенатор, председатель социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова объяснила, что решение о выплате маткапитала принимается в течение 5-15 рабочих дней, однако правительство планирует сократить этот срок.

«Время принятия решения могут увеличить до 15 рабочих дней, если ответственные ведомства вовремя не ответили. После этого на почтовый адрес приходит уведомление о решении», — отметила сенатор в разговоре с «Газетой.ru».

Средства материнского капитала можно потратить на покупку и строительство жилья, образование детей, пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на второго ребенка до трёх лет.

«Первая выплата из материнского капитала производится в течение пары месяцев после подачи документов, после получения сертификата на руки и принятия решения о его использовании. Выплата из материнского капитала направляется на банковский счёт или карту, указанные при подаче заявления на распоряжение средствами», — пояснила Епифанова.

Для получения маткапитала ребёнок должен быть российским гражданином с момента рождения, а родитель — на момент рождения малыша. Сертификат автоматически оформляется для тех, кто имеет подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Для самостоятельного получения необходимо предоставить паспорт родителя, свидетельства о рождении детей, заявление на получение сертификата и СНИЛС. Документы можно подать несколькими способами: по почте, через МФЦ, в отделении СФР или лично.