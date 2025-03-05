Россиянкам напомнили, кто может автоматически получить маткапитал
Сенатор Епифанова: Решение о выплате материнского капитала принимают до 15 дней
Россиянкам напомнили, как в 2025 году можно получить материнский капитал и какие документы для этого нужны. Сенатор, председатель социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова объяснила, что решение о выплате маткапитала принимается в течение 5-15 рабочих дней, однако правительство планирует сократить этот срок.
«Время принятия решения могут увеличить до 15 рабочих дней, если ответственные ведомства вовремя не ответили. После этого на почтовый адрес приходит уведомление о решении», — отметила сенатор в разговоре с «Газетой.ru».
Средства материнского капитала можно потратить на покупку и строительство жилья, образование детей, пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на второго ребенка до трёх лет.
«Первая выплата из материнского капитала производится в течение пары месяцев после подачи документов, после получения сертификата на руки и принятия решения о его использовании. Выплата из материнского капитала направляется на банковский счёт или карту, указанные при подаче заявления на распоряжение средствами», — пояснила Епифанова.
Для получения маткапитала ребёнок должен быть российским гражданином с момента рождения, а родитель — на момент рождения малыша. Сертификат автоматически оформляется для тех, кто имеет подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Для самостоятельного получения необходимо предоставить паспорт родителя, свидетельства о рождении детей, заявление на получение сертификата и СНИЛС. Документы можно подать несколькими способами: по почте, через МФЦ, в отделении СФР или лично.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин утвердил программу материнского капитала до конца 2030 года. Изначально проект хотели расширить лишь до 31 декабря 2026 года. Планируется, что с 2027 по 2030 год программы коснутся около 4,9 миллиона семей. Для этого страна подготовит примерно 2,8 триллиона рублей. В текущем году сумма на первого ребёнка составляет 690 266,95 рубля, а на второго — 912 162,09 рубля (при условии, что семья не получала выплату в первый раз). Доплата за второго ребёнка достигает 221 895,10 рубля (если материнский капитал уже был получен в первый раз).
Life.ru