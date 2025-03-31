Школьница из Москвы отдала почти 4 млн рублей за снятие «порчи» от провала на ЕГЭ

Школьница из Москвы лишилась почти четырёх миллионов рублей, которые её родители копили на первоначальный взнос за квартиру. Как сообщает Mash, 16-летняя девочка перевела эти деньги онлайн-гадалке, поверив в необходимость снятия порчи, якобы наложенной из-за будущих проблем с ЕГЭ.

Семья обнаружила пропажу средств, когда планировала покупку жилья. Девочка рассказала, что в декабре в Telegram нашла гадалку, предложившую погадать на поступление в вуз. За 500 рублей мошенница предсказала наличие серьёзной порчи, которая помешает успешной сдаче экзаменов.

После этого начались платные ритуалы и переводы денег на карту гадалки. В результате юная москвичка перевела все родительские сбережения: 1,1 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 16 тысяч евро. Общая сумма составила 3,8 миллиона рублей. Когда деньги закончились, гадалка удалила переписку. Родители обратились в полицию.