Школьница из Москвы отдала почти 4 млн рублей за снятие «порчи» от провала на ЕГЭ
Mash: В Москве школьница отдала гадалке 3,8 млн рублей за снятие «порчи» на ЕГЭ
Школьница из Москвы лишилась почти четырёх миллионов рублей, которые её родители копили на первоначальный взнос за квартиру. Как сообщает Mash, 16-летняя девочка перевела эти деньги онлайн-гадалке, поверив в необходимость снятия порчи, якобы наложенной из-за будущих проблем с ЕГЭ.
Семья обнаружила пропажу средств, когда планировала покупку жилья. Девочка рассказала, что в декабре в Telegram нашла гадалку, предложившую погадать на поступление в вуз. За 500 рублей мошенница предсказала наличие серьёзной порчи, которая помешает успешной сдаче экзаменов.
После этого начались платные ритуалы и переводы денег на карту гадалки. В результате юная москвичка перевела все родительские сбережения: 1,1 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 16 тысяч евро. Общая сумма составила 3,8 миллиона рублей. Когда деньги закончились, гадалка удалила переписку. Родители обратились в полицию.
Ранее Life.ru сообщал, что таролог из Самарской области обманула клиентку на 1 миллион рублей во время видеосессии, проводя расклад. В отношении гадалки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».
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