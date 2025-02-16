Две «гадалки» украли у пенсионерки ₽250 тысяч, обещая снять порчу

Сотрудники полиции из Твери задержали двух женщин, похитивших у пенсионерки 250 тысяч рублей. Мошенницы прикинулись гадалками и пообещали доверчивой 94-летней местной жительнице снять с неё порчу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Кадры задержания мошенниц. Видео © VK / Управление МВД России по Тверской области

Соучастницы 46 и 24 лет, которые приехали в Тверь из другого региона, пришли к пенсионерке под предлогом попросить лист бумаги, чтобы оставить записку соседям. К ним мошенницы якобы пришли в гости. Пока женщина искала ручку, сообщницы разговорили пенсионерку и стали ей доказывать, что обладают экстрасенсорным даром. По их мнению, на тверчанке была страшная порча, которую нужно было срочно снимать.

Пока одна женщина отвлекала жертву, вторая рыскала по шкафам и ящикам. Она нашла кулон и сбережения местной жительницы в размере 250 тысяч рублей. Забрав всё награбленное, подельницы сели в такси и уехали. Они планировали покинуть Тверь, когда их задержали сотрудники полиции.

Оказалось, что ранее «гастролёрши» уже имели судимости, поэтому ко всем процессуальным процедурам им не привыкать. На них завели новое уголовное дело и отправили дам под арест.

«По факту хищения следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража. — Прим. Life.ru). Решается вопрос об избрании в отношении фигуранток меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.