Таролог развела клиентку на миллион по видеосвязи, пока делала расклад

Таролог обманула клиентку на 1 миллион рублей во время видеосессии, проводя расклад. Подробности истории сообщают наши коллеги из SHOT.

49-летняя бизнесвумен Наталья из Ейска старалась разобраться в том, что её ожидает в 2025 году, а также интересовалась, когда дети подарят ей внуков. Она наткнулась на гадалку в Интернете и решила заказать расклад на будущее за несколько тысяч рублей.

Расклад проводила 20-летняя парикмахерша Оля из Самарской области, претендовавшая на опыт в предсказаниях. Она живописно описала клиентке её предстоящее счастье.

Во время сеанса «магии» Наталья, находясь под влиянием, продемонстрировала гадалке свои банковские данные. А как только пришла в себя, все её средства — 1 миллион 200 тысяч рублей — исчезли с её счёта.

В отношении таролога было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Ранее девушка не имела проблем с законом. Кстати, Наталья уже второй раз лишается денег — в 2016 году её тоже обокрали.