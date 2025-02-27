Вжух, и вы психолог: Ведьмы и тарологи придумали лазейку, чтобы получить лицензию от Минобрнауки
SHOT: Ведьмы и тарологи лицензируют деятельность в России под видом психологов
Потомственные ведьмы, тарологи и сексологи стремятся легализовать свою деятельность, получая лицензии от Министерства образования. Однако многие из них прибегают к сомнительным методам. По информации SHOT, теперь вчерашни гадалки становятся психологами.
Инфлюенсеры «от магии» активно ищут способы легализовать свою работу, чтобы избежать правовых последствий, но нередко используют хитрости. Они обращаются в компании, которые помогают им получить образовательные лицензии на разные курсы. Директор одной из таких организаций — LigaBoss — открыто советует клиентам оформлять лицензии на уже существующие курсы (запись этого разговора доступна на видео). Он предупреждает, что Таро и эзотерика могут вызвать недовольство у региональных министерств образования, поэтому лучше зарегистрировать курсы по психологии или другим более приемлемым направлениям.
Видео © SHOT
Сотрудники этой компании подают документы на образовательные программы, которые с большой вероятностью пройдут проверку. В итоге за 130 тысяч рублей можно обучать людей чему угодно — от кройки и шитья до психологии или методик похудения, используя лицензию как аргумент. Именно к такому подходу и прибегают российские «специалисты». В России работа без необходимых документов может повлечь за собой штрафы. А если такие обучатели причинят вред кому-либо, им грозит уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей и арест на срок до шести месяцев.
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