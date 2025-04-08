Мир на Земле зависит от «бурого медведя»: Предсказания легендарного Эдгара Кейси о России

Мистик и медиум Эдгар Кейси родился 18 марта 1877 года в Кентукки. Он получил типичное для таких штатов образование: школьным учителем был его собственный дядя, а сам мальчик жил на ферме и с детства помогал родителям по хозяйству. Когда Эдгару было девять лет, в семье поняли, что он незаурядный малый. Правда, поначалу все думали, что будущий медиум немного «отсталый». На одном из уроков Кейси никак не мог осилить написание слова «хижина» (по-английски это hut, там всего три буквы). Отец Эдгара узнал об этом, весь вечер пытался вдолбить сыну тонкости правописания, потерпел поражение и отвесил ребёнку мощную оплеуху. Эдгар от такого воздействия упал и начал слышать голоса, которые обещали помочь ему. И голоса не обманули: с тех пор Кейси надо было всего лишь положить учебник под подушку перед сном, чтобы знать его наизусть наутро. Так что же связывало обычного эзотерика из южных штатов США с Россией? Расскажем в материале.

Эдгар Кейси об СССР

Эдгар Кейси предсказал распад СССР незадолго до своей смерти. Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов

Это может показаться странным, но Эдгар Кейси сразу после Второй мировой предсказал крушение Советского Союза. Он верил в обновлённую Россию, отошедшую от пути коммунизма, большевизма и государственного атеизма. Сам Кейси был глубоко верующим человеком: он состоял в протестантской общине «Ученики Христа», ежедневно читал Библию, а на его лекции в воскресной школе съезжалась вся Алабама, где он на тот момент жил.

Эдгар Кейси о роли России в мире

Эдгар Кейси считал, что именно через Россию в мир придёт спокойствие. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев

Россия Эдгару Кейси представлялась довольно противоречивой — он её боялся. Прямым текстом говорил: мир на Земле зависит от этого непредсказуемого «бурого медведя». В то же время медиум из Кентукки отмечал, что Россия сможет возвеличить себя, когда придёт к Богу. Да и всему миру Бога, по мнению Кейси, не хватало. Прямо перед смертью он так и сказал: «Как же наш мир сейчас нуждается в Боге». А вот о России Эдгар, несмотря на страх и недоверие, отзывался позитивно. Но уже о другой, будущей России.

Через Россию придёт надежда для всего мира. Но не в плане коммунизма или большевизма. Нет. Но свободы, свободы! Каждый человек будет жить ради своего ближнего. Данный принцип был рождён там (в России). Уйдут годы для того, чтобы это всё чётко определилось. Но из России снова придёт надежда мира. Эдгар Кейси Медиум, мистик, целитель

Как мы можем понять из данной цитаты, Эдгар Кейси считал, что принципы взаимопомощи и поддержки ближнего своего зародились именно у нас в стране. Возможно, на него оказало сильное влияние толстовство — ведь все знают, что под конец жизни автор «Войны и мира» создал свою религиозную общину, а также проповедовал сильную веру в Бога и стремился покончить с войнами и конфликтами. А ещё именно почитатели Льва Николаевича Толстого придумали кофту с капюшоном. В России она канонически называется толстовкой, а в США её назвали «худи», что на русский переводится как «капюшонка». Так или иначе, Кейси предсказал возвращение нашей страны к Богу и традиционным ценностям, благодаря которым на земле воцарится мир.

Золотое будущее России

Эдгар Кейси обещал нам: всё будет хорошо и на земле воцарится мир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Эдгар Кейси был не просто медиумом, лекарем и пророком. Его пророчества сбывались, а знахарские практики могли помочь человеку излечиться даже на расстоянии. Вопреки мнению скептиков многие пророчества человека из Кентукки сбывались. И золотой век Кейси тоже предсказал: он утверждал, что именно из России в мир придёт надежда на процветающее будущее. Как только Россия освободится от уз государственного атеизма, она начнёт вести мир в светлое будущее.

Неразрывная связь России и США

По мнению Эдгара Кейси, Россия и США должны дружить и вместе славить Бога. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Эдгар Кейси был знаменит тем, что свои эзотерические практики проводил в изменённых состояниях сознания. Нет, речь не идёт о запрещённых веществах: Кейси в жизни их не пробовал и обходил за многие километры. Самостоятельно, силами своего организма, Эдгар погружался в трансовые или гипнотические состояния и уже оттуда делал сбывающиеся пророчества. По его мнению, мир на земле настанет только через дружбу России и США. Когда его спросили, какой будет стратегия новой, не коммунистической, России, медиум ответил: «Дружба с тем народом, который даже на своих деньгах пишет: «Уповаем на Бога» (In God We Trust)».