Самые загадочные места силы внутри Золотого кольца: 3 камня, которые даруют вам удачу

Золотое кольцо России прежде всего знаменито своими памятниками православной культуры. Оно включает в себя территорию между самыми старыми городами Центральной России. Вот эти города: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Владимир — древняя столица Владимиро-Суздальского княжества, Суздаль основан ещё где-то в 800-х годах, почти одновременно с Крещением Руси. В Иваново был Покровский мужской монастырь, Кострому основал Юрий Долгорукий за пять лет до Москвы. Ярославль заложил Ярослав Мудрый, первый законотворец Руси. Ростов Великий — город времён самого Рюрика. Переславль-Залесский должен был стать столицей Руси, а Сергиев Посад — родина Троице-Сергиевой лавры. Но помимо памятников христианской истории Золотое кольцо прячет в себе ещё и памятники истории языческой. Здесь и правда есть на что посмотреть!

Пределы Золотого кольца России — настоящий кладезь культовых объектов. В это сложно поверить, но даже тысячу лет спустя здесь можно найти святые для наших далёких предков места. Древние капища, поляны идолов, руины святилищ. Всё это стало популярными точками на туристических маршрутах. Антон Мамон Экстрасенс, писатель, мистик

Язычники населяли территорию Золотого кольца испокон веков. Ростов Великий был основным форпостом Рюрика, последним славянским городом региона. Далее начиналась территория финно-угорского племени меря. И Рюрик, веривший в Одина и Локи, и меряне, считавшие, что мир создала Утка Чож, были язычниками. Христианство сюда принёс только князь Владимир. В материале мы расскажем о трёх важнейших памятниках языческому прошлому страны. Итак, куда отправиться и что посмотреть?

Синий камень близ Переславля-Залесского

Синий камень у Переславля-Залесского и правда синий. Он был святыней мерян. Фото © Wikipedia / Sergey Sebelev

Синий камень на Плещеевом озере близ Переславля-Залесского действительно имеет синеватый оттенок, но не всегда, а только после дождя. Само озеро настолько идеально ровное, что приходят следующие мысли: не может ли оно быть кратером от метеорита, который упал на Землю миллиарды лет назад? Валун три метра в длину и два метра в ширину весит 12 тонн. Более того, местные верят: он живой.

Воистину один из самых удивительных примеров в нашем списке. Про этот камень сложено столько легенд, что пересказывать их можно дни напролёт. Самое известное сказание гласит: «Синий камень — живой и, более того, подвижный». Антон Мамон Экстрасенс, писатель, мистик

Экстрасенс Антон Мамон рассказал Life.ru про этот камень чуть подробнее: «Каждый турист, оказавшийся вблизи этого объекта поклонения, непременно услышит истории о путешествии камня по окрестностям. Самым любопытным, на мой взгляд, кажется рассказ о том, как Православная церковь решила переместить валун подальше от людских глаз, чтобы не соблазнять праведных христиан на языческие служения. Камень с трудом погрузили и осторожно повезли по льду через озеро. Вся эта «миссия» ушла под воду, забрав с собой служителей церкви. На протяжении ста лет о камне не слышали и почти забыли о его существовании, как вдруг однажды он вновь появился на прежнем месте. С тех пор присесть на него, загадав желание, мечтают тысячи людей со всего мира. В первую очередь те, кто планирует рождение ребёнка».

Интересные легенды, не правда ли? Чудесное изменение цвета камня происходит из-за того, что поверхность валуна состоит из чешуек биотита и зёрен кварца. Это уникальный пример биотито-кварцевого сланца, таких довольно мало во всём мире. Хорошо, что камень стал священным: это уберегло его от уничтожения с целью добычи ценных минералов. Кстати, в газете «Владимирские губернские ведомости» долго спорили, почему Синий камень всплыл на поверхность, — пришли к выводу, что его вынесло на берег ледяными торосами. Да и сам камень — часть древнего мерянского культа бога Укко, повелителя гроз и дождя. А всего около Переславля таких реликтов шесть. Вы можете найти их все, если захотите!

Девичий камень в Коломенском, Москва

Девичий камень в Коломенском был тут, когда эти места не знали даже о финно-уграх. Возможно, первые люди, поклонявшиеся ему, обладали тёмной кожей и голубыми глазами, как человек из Чеддера. Фото © Wikipedia / Ludvig14

Парк-заповедник Коломенское знаменит многими памятниками. Это и комплекс резиденции ранних царей Романовых, и место соколиной охоты с красивой соколиной башней, где до сих пор живут охотничьи птицы, и невообразимый по красоте сад. На территории Коломенского можно найти дуб, которому более ста лет, и половецких «каменных баб». А ещё там находится тысячелетнее языческое капище — Девичий камень.

Пожалуй, самый известный волшебный валун в стране. Поглядеть на него ежедневно стекаются сотни человек. По легенде, именно здесь состоялось сражение Георгия Победоносца с великим змеем. Антон Мамон Экстрасенс, писатель, мистик

Природный артефакт и впрямь уникален. Ничего похожего в парке Коломенское и даже далеко за его пределами не наблюдается. Девичий камень похож на вскипающую пену, что внезапно застыла в одной форме. Многие считают, что валун неоднороден в магическом смысле, что каждый отдельный его сегмент отвечает за определённый орган в теле человека и если просить помощи у Девичьего камня, то делать это нужно с умом. Впрочем, это не останавливает бесчисленное множество туристов от поклонения реликвии. Со слов экстрасенса, именно поэтому на камне всегда можно найти монетки, а на деревьях вокруг — разноцветные ленточки, за каждой из которых скрывается заветная мечта.

У Девичьего камня просят разного. Исполнения мечты, продолжения рода, даже исцеления от болезней. К нему обращаются, когда медицина уже бессильна. И тысячелетнее скопление энергии, которое аккумулируется рядом с четырёхтонным валуном, иногда помогает. Ведь камню поклонялись, скорее всего, даже язычники-половцы, что обитали здесь давным-давно. Финно-угорские коренные народы тоже чтили Девичий камень. И, что удивительно, валун не вызвал отторжения даже у христиан — он логично «влился» в нить православной истории, став легендарным местом битвы Георгия Победоносца со змием.

Змеиный камень близ Шатуры

Змеиный камень около Шатуры — он исполняет желания, но и насылает полчища гадюк каждую весну. Фото © RuTube / Строительные Совпадения

О Змеином камне рядом с Шатурой мы уже упоминали. Говорят, это было святилище древнего шумерского бога змей Ура — поэтому само село называется Шатур, а город рядом именуется Шатура. Но не только Ур мог быть покровителем Змеиного камня. В местах его расположения исторически жили славяне, а сама область называется Мещёра — в честь древнего племени финно-угров, что жили тут до ассимиляции эрзя и русскими. Поэтому помимо Ура владельцами валуна могут быть как минимум четыре бога.

Как рассказывает Life.ru экстрасенс Антон Мамон, одна из главных загадок этой реликвии — её появление в регионе. «Известно, что в Подмосковье ввиду географических факторов не так много валунов. Посему многие уверены, что Змеиный камень перебрался сюда издалека, с большой долей вероятности, из Карелии. Он выполнял функцию объекта поклонения змеиному богу Уре. Отсюда и название города (шат — небольшая горка, Ур — верховный змей)», — поясняет эксперт.

Изначально к валуну приходили только мужчины, они просили благословения на удачную охоту, на укрощение стихии и оберег от нападения диких зверей. С приходом христианства место силы не уничтожили, но решительно видоизменили. Срубили священное дерево, избавились от алтаря для жертвоприношений и только камень трогать побоялись. Антон Мамон Экстрасенс, писатель, мистик

Считается, что за небольшое подношение Змеиный камень исполнит любое желание. Поэтому рядом всегда много ленточек, повязанных на деревьях. А сам валун мог быть алтарным камнем для Велеса, Ящура, Ахтси или Паалаке. Всё это серьёзные и древние боги, центральные в пантеоне своих народов — славян, финнов, вепсов, карелов...