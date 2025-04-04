Как найти Лукоморье и остров Буян из сказок Пушкина на современной карте

Помните, как в детстве мы зачитывались сказками Пушкина и представляли, что где-то существует волшебное Лукоморье с дубом зелёным и учёным котом? А может, мечтали попасть на остров Буян, где князь Гвидон превратился в комара? А что, если мы скажем вам, что эти места не просто плод фантазии великого поэта, а вполне реальные географические точки? Мы разобрались, где на карте искать самые знаменитые сказочные локации.

Лукоморье

Лукоморье на карте: почему историки до сих пор спорят о его местоположении. Фото © histrf.ru

Споры о том, где же находится настоящее Лукоморье, не утихают уже несколько веков. Одни историки уверены: это излучина между Чёрным и Азовским морем, где жили половцы в низовьях Днепра. Именно в тех краях Пушкин находился в ссылке в 1820 году. Другие указывают на Сибирь: европейские картографы XVI века рисовали Лукоморье в устье Оби. В старинных записках даже встречаются фантастические рассказы о местных жителях, которые якобы «умирали» каждый год 27 ноября, а весной «оживали» подобно лягушкам.

Остров Буян

Остров Буян из сказок Пушкина: курорт в Германии с русской историей. Фото © Yandex Карты

А вот с островом Буяном история гораздо яснее. По версии историка Велинбахова, прототипом сказочного острова стал вполне реальный остров Рюген в Балтийском море, который сейчас принадлежит Германии. В древности на нём жило славянское племя руянов, и сам остров назывался Руян. Няня Пушкина Арина Родионовна была родом с севера России, где ещё жили легенды о славянах-руянах. Именно её рассказы, скорее всего, и вдохновили поэта на создание волшебного царства из «Сказки о царе Салтане».

Тмутаракань

Тмутаракань — не глушь: как древнее русское княжество стало курортом. Фото © Youtube / Коктейль знаний

Слово «тмутаракань» мы часто употребляем, когда говорим о какой-то дальней глуши. Но настоящая историческая Тмутаракань — это современная станица Тамань в Краснодарском крае. История этого места началась ещё в античные времена с греческой колонии Гермонасса. В VI веке поселение захватили тюрки и переименовали в Тумен-Тархан. А в X веке, после походов киевского князя Святослава, эти земли вошли в состав Киевской Руси и стали центром Тмутараканского княжества.

Литературный туризм

Сегодня по следам литературных героев и сказочных мест организуют целые туристические маршруты. Можно отправиться на остров Рюген, чтобы почувствовать себя царевичем Гвидоном, или проехать по побережью Чёрного и Азовского морей в поисках того самого дуба с золотой цепью. Пушкинские локации — далеко не единственные сказочные места на реальной карте. Вспомните знаменитый Китеж-град, ушедший под воду, — его прототипом считают озеро Светлояр в Нижегородской области.