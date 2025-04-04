Тест: Выберите пакость, на которую способны, и узнайте, какая крыса живёт внутри вас

Когда на экраны выходят мультфильмы про крыс и мышей, зрители неизменно видят в них отражение человеческих характеров. Одни персонажи очаровательны и безобидны, другие — хитры и расчётливы, третьи просто обожают устраивать небольшие, но меткие пакости. Кто из нас в детстве не любил устраивать розыгрыши или подкалывать одноклассников? А может, вы и сейчас не прочь посмеяться над коллегами или близкими? Выберите понравившуюся проделку из предложенных вариантов, а мы раскроем, какая знаменитая мультяшная крыса на самом деле живёт внутри вас!