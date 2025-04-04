Тест: Выберите пакость, на которую способны, и узнайте, какая крыса живёт внутри вас
Умные и ловкие крысы у большинства вызывают не восторг и умиление, а настоящий ужас и панику, но даже для этих грызунов утвердили личный праздник — Всемирный день крысы!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Черепашки-мутанты-ниндзя» (сериал 1987–1996), режиссёры Билл Вульф, Тони Лав и др., сценаристы Майкл Ривз и др., © «Рататуй» (2007), режиссёры Брэд Бёрд, Ян Пинкава, сценаристы Брэд Бёрд, Ян Пинкава и др., © «Чип и Дейл спешат на помощь» (сериал 1989–1990), режиссёр Джон Кимболл, Боб Дзамбони и др., сценаристы Берт Браун, Алан Барнетт и др. / Kinopoisk, © Freepik
Когда на экраны выходят мультфильмы про крыс и мышей, зрители неизменно видят в них отражение человеческих характеров. Одни персонажи очаровательны и безобидны, другие — хитры и расчётливы, третьи просто обожают устраивать небольшие, но меткие пакости. Кто из нас в детстве не любил устраивать розыгрыши или подкалывать одноклассников? А может, вы и сейчас не прочь посмеяться над коллегами или близкими? Выберите понравившуюся проделку из предложенных вариантов, а мы раскроем, какая знаменитая мультяшная крыса на самом деле живёт внутри вас!
Знаменитую троицу из комедий Гайдая точно можно назвать ещё теми любителями пакостей. Особенно Трус, Балбес и Бывалый отличились в «Кавказской пленнице». Проверьте себя и попробуйте вспомнить, какого цвета были эти 7 вещей в культовом фильме! Кого боятся все грызуны? Конечно, кошек. Вот и в мультиках СССР было немало хищников. Сможете отгадать их названия всего по 1 кадру с пушистыми аристократками?
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