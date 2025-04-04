Родился в семье великой баскетболистки, женился на дочери Глаголевой: Главные женщины в жизни Александра Овечкина Life.ru рассказывает, в чём главный секрет успеха российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который совсем скоро побьёт по шайбам великий рекорд Гретцки. 3 апреля, 21:27 Хоккеиста Александра Овечкина поддерживает супруга Настасья. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya, © Freepik

Весь спортивный мир (да и не только) с замиранием сердца ждёт, когда нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки и станет лучшим снайпером в истории НХЛ. По всем прогнозам, это должно случиться уже в этом месяце. На данный момент у Ови 892 забитых гола, у Гретцки — 894.

Россиянину осталось забросить всего две шайбы, чтобы повторить рекорд, и три, чтобы превзойти достижение Гретцки и навсегда вписать своё имя в историю мирового хоккея. Нервы у всех на пределе, но, пожалуй, больше всего за Овечкина сейчас переживают его главные в жизни женщины — мама и жена. О них и пойдёт речь далее.

По стопам великой матери

Александр Овечкин вырос в спортивной семье. Отец хоккеиста, Михаил Викторович, известный как дядя Миша, был футболистом. Он начинал карьеру в московском «Динамо», но из-за травмы был вынужден рано завершить профессиональную карьеру. Затем стал тренировать детей в футбольной школе бело-голубых. В 2023 году Овечкин-старший скончался в возрасте 71 года. Для хоккеиста это стало большим ударом.

О маме Овечкина, Татьяне Николаевне, можно говорить долго. Она — легенда советского баскетбола: двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Универсиады и трёхкратная призёрка чемпионата СССР. После завершения карьеры успешно работала тренером. Под её руководством женское «Динамо» четыре раза становилось чемпионом России.

Известна мама Овечкина и своим строгим нравом и дисциплиной. Татьяна Николаевна с детства говорила маленькому сыну:

— Если быть в спорте — значит, быть первым. Вторым, третьим — это не про нашу семью. А уж если в середине болтаться — так вообще в спорт лучше не идти. Поэтому, если хочешь быть спортсменом, запомни: ты должен быть первым во всём!

Татьяна Овечкина, Михаил Овечкин, Александр Овечкин, Настасья Овечкина и брат спортсмена Михаил Овечкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrovechkinofficial

Хоккеист это всегда помнил и равнялся на маму, выдающуюся спортсменку. Недавно пресс-служба «Вашингтона» спросила у Александра, кого он считает лучшей спортсменкой всех времён. Без всяких раздумий Ови назвал именно маму.

— Саша просто брал с меня пример. Во всех интервью говорил, что решил стать спортсменом, видя, какой была я. И чтобы достичь таких же высот. Он даже номер 8 взял, потому что я под ним играла, — приводит слова мамы хоккеиста «СЭ».

Крепкий и счастливый брак Александра Овечкина

Личная жизнь главной хоккейной звезды всегда была под пристальным вниманием общественности. Молодой Овечкин крутил романы с моделью Викторией Лопырёвой, певицей Жанной Фриске и даже с солисткой Black Eyed Peas, Ферги. Также Александр состоял в длительных отношениях с российской теннисисткой Марией Кириленко. Они встречались несколько лет и даже планировали свадьбу, но позже расстались, так и не заключив брак.

Счастье хоккеист обрёл с Анастасией Шубской, которая именует себя как Настасья. Шубская — дочь известной российской актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского.

Кирилл Шубский, Вера Глаголева, Настасья и Александр Овечкины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

Интересно, что впервые Овечкин и Шубская встретились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист тогда посетил главный турнир четырёхлетия как гость, а Анастасия приехала со своим отцом, который на тот момент входил в состав Олимпийского комитета России. Девушке на тот момент было всего 14 лет. Они находились в одной компании, затем подписались друг на друга в социальных сетях, но не общались много лет.

В 2014 году Шубская прилетела в США на актёрские курсы; в свободное время она ходила на матчи «Вашингтона» и часто общалась с Овечкиным по телефону. Так у них и начался роман. Всего через полгода спортсмен сделал девушке предложение руки и сердца.

Александр и Настасья расписались в 2016 году, но пышную свадьбу сыграли в Москве в 2017-м в День семьи, любви и верности, 8 июля. На торжество в Барвиху приехали многие звёзды спорта и шоу-бизнеса, а в разгар праздника Овечкину позвонил Владимир Путин, чтобы лично поздравить его со свадьбой.

В 2018 году у молодой семьи родился первый сын, которого назвали Сергеем в честь погибшего в ДТП родного брата Александра. Спустя два года Шубская подарила хоккеисту второго ребёнка — Илью.

— Когда с Настей познакомился, сразу влюбился. И сейчас я понимаю, что нахожусь рядом с человеком, лучше которого не найду. Она подарила мне двух прекрасных сыновей, и надеюсь, что у нас ещё будут дети. Когда просыпаюсь, понимаю, что я самый счастливый человек: рядом со мной очаровательная, умная и понимающая женщина. Благодарю Бога, что у меня такая жена. Я нахожусь в том состоянии, в котором хотел бы оказаться любой мужчина: у меня друг, любовница и жена в одном лице, — признавался Овечкин в интервью журналу Hello!.

Александр Овечкин и Шубская счастливы в браке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrovechkinofficial

Усердные тренировки, физические данные, отличные партнёры по команде, конечно, играют важную роль в достижениях Овечкина. Однако нельзя отрицать и то, что строгое воспитание, вера и поддержка любимых женщин тоже значительно повлияли на его карьеру.

Сейчас нет ни одного человека, который бы не восхищался достижениями нашего хоккеиста или не знал бы его имени. Овечкин настолько велик, что вся Америка с нетерпением ждёт его рекорда. И это в период изоляции российского спорта от мира. Поднажми, Саша! Мы ждём рекорда!

Авторы Галина Глазко