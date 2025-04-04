Первая волна: Эшелон магнитных бурь направляется к Земле — какой силы будет геошторм 5 апреля По прогнозам синоптиков и учёных ИКИ и ИСФЗ РАН, апрель 2025 года будет одним из самых трудных месяцев для метеочувствительных людей. Земля готовится к террору магнитных бурь, и геошторм первой волны обрушится на нас уже 5 апреля. 4 апреля, 05:00 Какой силы будет магнитная буря 5 апреля, которая обрушится на Землю? Обложка © Kandinsky

Недавно мы составили расписание магнитных бурь на апрель 2025 года, в котором предупреждали: месяц будет «жарким». И днём, когда спокойствие Земли нарушится, станет 5 апреля, суббота. Именно тогда Солнце обрушит на нашу планету всю свою ярость. Сильная магнитная буря станет предвестником грядущих событий. Это не просто рядовое космическое явление – это начало настоящего апокалипсиса для метеозависимых людей.

Апрель 2025 года превратится в месяц непрерывного магнитного террора. Земля содрогнётся под натиском солнечной активности, а человечество окажется во власти беспощадных космических сил. Готовьтесь к бессонным ночам, мучительным головным болям, скачкам давления и необъяснимой тревоге. Парад магнитных бурь только начинается. Какой будет геошторм 5 апреля, сколько он продлится и когда будет пик активности? Как пережить магнитную бурю и обезопасить себя — читайте в материале Life.ru.

Магнитная буря 5 апреля 2025 года: какой силы будет шторм

В ночь с 4 на 5 апреля в Москве ожидается магнитная буря, которая начнётся примерно в 00:00 по мск. Прогнозируется, что уровень магнитной активности будет близок к классу G1, но не превысит его. Уровень Kp 5, как мы видим из графика, указывает на незначительное влияние солнечных вспышек на геомагнитное поле Земли. Однако головные боли и плохое самочувствие даже на такую магнитную бурю могут ощутить метеозависимые.

После бессонной ночи, ситуация начнёт улучшаться к 6:00 утра по Москве, уровень магнитной бури снизится до четвёртой категории, а к 9:00 и вовсе опустится до нормы. В течение оставшейся части дня уровень активности останется на этом же сниженном уровне. Дав последний шанс метеозависимым на подготовку к апрельскому параду магнитны бурь.

Как пережить магнитную бурю 5 апреля: советы врачей

Магнитная буря 5 апреля: советы врачей, как снизить недомогание в геошторм. Фото © Freepik

Магнитная буря 5 апреля обещает быть достаточно неприятной и ощутимой для многих, поэтому важно заранее подготовиться и минимизировать ее воздействие на организм. Вот несколько советов, которые помогут сохранить здоровье во время геошторма.

Регулярно измеряйте давление и, при необходимости, принимайте назначенные врачом препараты. В период магнитных бурь колебания давления могут быть особенно резкими.

Избегайте интенсивных тренировок и чрезмерных нагрузок. Отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе.

Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Здоровый сон поможет организму справиться со стрессом, вызванным магнитной бурей.

Пейте достаточное количество чистой воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы.

Постарайтесь сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций. Стресс может усилить негативное воздействие магнитной бури.

Откажитесь от жирной, жареной и тяжелой пищи. Предпочтение отдавайте свежим овощам, фруктам, легким белкам и кашам.

Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Он может скорректировать дозировку принимаемых препаратов или дать дополнительные рекомендации.

Магнитная буря 5 апреля — это серьёзное испытание для нашего организма. Не стоит недооценивать влияние космической погоды на самочувствие. Подготовившись заранее, следуя рекомендациям врачей и прислушиваясь к своему телу, можно минимизировать негативные последствия и пережить этот период без особых проблем. Берегите себя, следите за своим здоровьем и помните, что даже самый сильный космический шторм рано или поздно утихает.

Авторы Карина Морозова