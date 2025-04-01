Как температурные скачки и нестабильная погода апреля влияют на людей: Полный гид, как выживать метеозависимым

Погода в начале апреля действительно непредсказуемая. С одной стороны, начинается существенное потепление. С другой — оно нестабильно: температура может «делать волну» в пределах 15 градусов в течение недели. Вслед за температурой появляются скачки атмосферного давления: они особенно опасны для людей, у которых есть проблемы с артериальным давлением. Подобно магнитным бурям, такие скачки оказывают влияние на здоровье и самочувствие. Как выжить в апреле, если вы метеозависимы?

Как влияют колебания атмосферного давления на людей

Колебания атмосферного давления, изменения погоды, магнитные бури — всё это влияет на нас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

Колебания атмосферного давления на Земле происходят постоянно. Но в норме, когда амплитуда не превышает 2 мм ртутного столба, они человеком совсем не ощущаются. Другое дело — крупное колебание свыше 7 мм. Такого на себе не чувствуют только самые здоровые. Симптомы «барической пилы», то есть сильного колебания давления, — это головокружение, боль в голове, боязнь света, затруднения в дыхании, тошнота, повышение либо снижение артериального давления.

Точно сказать, что колебания атмосферного давления абсолютно безвредны для организма, нельзя, так как есть прямое соотношение давления тока нашей крови и внешнего атмосферного давления. Не только сосуды, но и весь организм — гибкая система, которая автоматически подстраивается под погоду: потеет, когда жарко, расширяет сосуды, резко попав в тепло. Дзерасса Ходова Врач-терапевт

Пережить такую «пилу» можно — в меру работайте, хорошо отдыхайте, соблюдайте режим сна. Не стоит увлекаться в такие периоды сильными физическими нагрузками. Пейте достаточное количество чистой воды, сократите приём кофеиносодержащих напитков. Учтите, что в такие моменты повышается риск гипертонических кризов, обмороков, инфарктов.

Какие перепады погоды наиболее опасны, какое давление для человека комфортно

Наиболее опасны, конечно же, резкие перепады погоды и давления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / oobqoo

Комфортным для человека, со слов врача-терапевта клиники IQ Plastique, будет давление в размере 750 мм ртутного столба. Отклонение в семь миллиметров от этой нормы уже ощущается организмом. При этом давление может опускаться плавно и быть, например, в районе 730 мм ртутного столба несколько дней, потом медленно выровняться. А может «скакать» на те самые 7–10 миллиметров каждые пару дней. Второе — это и есть «барическая пила», самое опасное состояние давления.

Более опасны резкие перепады, которые чаще застают врасплох жителей мегаполисов. Для того чтобы человек чувствовал себя комфортно, атмосферное давление должно составлять 750 мм ртутного столба. Сосуды просто не успевают отреагировать на резкую перемену и привести в соответствие внутреннее давление с атмосферным. Дзерасса Ходова Врач-терапевт

Тот момент, когда атмосферное давление плавно или же резко опускается, называют «барической ямой». Чтобы пережить такую «яму», жизненно важно следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови, а также обратиться к врачу за подбором сосудистых препаратов. Если у вас уже есть план лечения, держите при себе медикаменты и строго его придерживайтесь.

Самые уязвимые группы лиц

При перепадах давления, как и при магнитных бурях, хуже всего пенсионерам и тем, кто болен чем-то хроническим. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Хуже всего во время атмосферных и погодных перепадов приходится пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Прежде всего это болезни, которые поражают сердечно-сосудистую и дыхательную систему, опорно-двигательный аппарат. Те, кто болеет сахарным диабетом, тоже в группе риска. Для них колебания давления особенно ощутимы, работоспособность снижается, могут возникнуть боли в сердце и одышка.

Прежде всего от пониженного атмосферного давления страдают пациенты с хроническими заболеваниями, обычно на него реагируют люди с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом — у них это может проявляться болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца, снижением работоспособности. Дзерасса Ходова Врач-терапевт

«У ряда людей могут появиться отёки и онемение конечностей, головокружения, приступы слабости и нервозности, появляется сонливость. Излечить форму метеозависимости практически невозможно. Но, соблюдая ряд простых правил, можно облегчить состояние своего здоровья при сложных погодных условиях», — завершает свою мысль эксперт.

А иногда бывает так, что перепады давления, как и перепады температуры, а также магнитные бури, влияют на состояние организма, даже если у вас нет острых хронических заболеваний. В таком случае могут появиться отёки, руки и ноги могут слегка онеметь. А ещё вашими спутниками на период «ямы» и «пилы» станут головокружения, приступы слабости или сонливость. Всю эту чехарду часто сопровождают неврозы, нервные срывы, а в худшем случае — психозы.

Как обезопасить себя, если у вас пониженное давление

Если у вас пониженное давление, вам лучше вести более активный образ жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Undrey

Не пугайтесь: для того чтобы обезопасить себя во время атмосферно-погодных скачков, достаточно просто следовать простым правилам. Если вас беспокоят симптомы, которые характерны для пониженного артериального давления, помогут как раз те вещи, что помогают и общей, «здоровой» популяции. Симптомами сниженного давления могут являться слабость, головокружение, тошнота, нарушение координации движений, бледность, колебания пульса (как замедление, так и учащение). И вот что с этим делать.

Ежедневные физические упражнения. Они повышают адаптационные свойства организма, а именно с адаптационными свойствами связана чувствительность к давлению и погоде. Их надо выполнять регулярно.

Они повышают адаптационные свойства организма, а именно с адаптационными свойствами связана чувствительность к давлению и погоде. Их надо выполнять регулярно. Можно попробовать контрастный душ для кистей рук: при мытье рук по очереди надо включить то очень горячую, то ледяную воду, переключаемся через 7–10 секунд. Трёх или пяти повторов будет достаточно.

для кистей рук: при мытье рук по очереди надо включить то очень горячую, то ледяную воду, переключаемся через 7–10 секунд. Трёх или пяти повторов будет достаточно. Проводите больше времени на свежем воздухе , занимайтесь активным спортом (это бег трусцой, плавание или велопрогулки).

, занимайтесь активным спортом (это бег трусцой, плавание или велопрогулки). Пейте много жидкости, в том числе кофеиносодержащей. Это крепкий чай и кофе — кофеин, как известно, повышает давление. Кофе даёт резкий «буст» на небольшое время, чай повышает плавно и медленно.

в том числе кофеиносодержащей. Это крепкий чай и кофе — кофеин, как известно, повышает давление. Кофе даёт резкий «буст» на небольшое время, чай повышает плавно и медленно. Для экстренного повышения давления можно принять настойку. Подойдут лимонник, женьшень, элеутерококк.

Как обезопасить себя, если у вас повышенное давление

Если у вас гипертония, берегите себя во время перепадов давления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lazy_Bear

В первую очередь надо точно выяснить у врача, представляет ли повышенное давление угрозу лично для вас. Стоит пройти диагностику на гипертонические заболевания. Если гипертония вам всё же диагностирована, вам стоит чётко исполнять все предписания врача. И беречь себя, сейчас расскажем как. Избегайте физического и эмоционального утомления.

Проветривайте помещение, старайтесь не гулять на солнце.

Забудьте о солёной, острой, пряной и жирной пище. Кофе и чай — тоже ваши «враги».

Каждый день по два раза — утром и вечером — нужно мерить артериальное давление, принимать плановые лекарства.

Если плановая терапия не помогает, повторно обратитесь к врачу.