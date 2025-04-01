Тест: Только те, кто заслушал Лазарева до дыр, смогут вставить пропущенные слова из 6 хитов

Сергей Лазарев прошёл длинный и тернистый путь от мальчика из ансамбля до одного из самых ярких исполнителей российской сцены! Его карьера — это история упорства, таланта и бесконечной любви к музыке: от первых шагов в группе Smash!! до сольных хитов, покоривших публику. Лазарев не просто поёт — он создаёт шоу, где каждый звук, жест и даже взгляд пропитаны эмоциями. А его выступления на Евровидении и мировые туры доказали: русская поп-музыка может звучать наравне с лучшими иностранными хитами. Проверьте, насколько хорошо вы знаете творчество народного любимца!