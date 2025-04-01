Тест: Только те, кто заслушал Лазарева до дыр, смогут вставить пропущенные слова из 6 хитов
1 апреля отмечается не только День смеха, но и день рождения известного артиста и музыканта Сергея Лазарева. Давайте вспомним, за что его любят миллионы слушателей по всему миру!
Сергей Лазарев прошёл длинный и тернистый путь от мальчика из ансамбля до одного из самых ярких исполнителей российской сцены! Его карьера — это история упорства, таланта и бесконечной любви к музыке: от первых шагов в группе Smash!! до сольных хитов, покоривших публику. Лазарев не просто поёт — он создаёт шоу, где каждый звук, жест и даже взгляд пропитаны эмоциями. А его выступления на Евровидении и мировые туры доказали: русская поп-музыка может звучать наравне с лучшими иностранными хитами. Проверьте, насколько хорошо вы знаете творчество народного любимца!
Не так давно был день рождения у ещё одного известного артиста отечественного шоу-бизнеса — Владимира Преснякова! Сможете продолжить строки из 7 хитов кумира миллионов? А в 8-й серии легендарного шоу «Маска» сняли костюм с таинственного Голубя. Смогло ли на этот раз звёздное жюри проявить смекалку и угадать участника?
- Посевной календарь садовода на апрель 2025: Благоприятные дни для высадки растений на рассаду
сегодня в 13:02
- Третья мировая уже близко! «Живой Нострадамус» опубликовал новое предсказание-предостережение
сегодня в 05:00
- Тест на День дурака 2025: угадайте, где реальная новость от Life.ru, а где вымысел от нейросетей
сегодня в 04:00