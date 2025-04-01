Посевной календарь садовода на апрель 2025: Благоприятные дни для высадки растений на рассаду Удачные и неудачные дни для работ в саду и огороде в апреле по лунному календарю. План посевных работ на апрель, что можно сажать в апреле, народные приметы для огородников в материале Life.ru 1 апреля, 13:02 Подробный посевной календарь садовода на апрель 2025. Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум»

В апреле начинаются посевные работы, примерно к середине июня они заканчиваются. Посевной календарь на апрель 2025 очень важен: он поможет вам определиться, какие именно растения завести у себя в огороде и как за ними ухаживать. Ни для одного садовода не секрет, что фазы Луны влияют как на то, насколько обилен будет ваш урожай, но и на скорость роста растений. Почему бы и нет? В конце концов, Луна влияет на приливы и отливы, а растительные экосистемы сами по себе бывают очень сложными и почти «волшебными». Например, недавно учёные выяснили, что грибы на самом деле являются «мозгами» леса: грибница под землёй незаметно соединяет корневые системы всех деревьев в лесу, и если какому-то из них плохо, оно передаёт сообщения товарищам при помощи грибов, чтобы те, также при помощи грибов, отправили к нему питательные вещества. В таком безумном мире произойти может всё что угодно, так что представляем вам лунный календарь огородника и садовода на апрель 2025 года.

Особенности посева в апреле 2025 по календарю садовода

Календарь садовода поможет вам не запутаться в весенних списках работ — это очень важный период для сада. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Итак, в апреле 2025 года, как и в марте, можно и нужно сеять раннеспелые сорта. Холодостойкие культуры тоже подойдут — если будут заморозки, они всё выдержат, а если не будет, то порадуют ещё более обильным урожаем. Как сообщало НПО «Сады России», в 2020 году в средней полосе России, например в Туле, к посадкам можно было приступать с 17 апреля. В последнее время климат стабильно мягкий — можно попытаться и раньше. После 17 апреля можно сажать обычные культуры — морковь, редис, репу, редьку, свёклу, горох, бобы, кукурузу, подсолнечник. Точно так же по посевному календарю на апрель можно сеять и травы: сельдерей, петрушку листовую и корневую, укроп, салат, лук-севок и пастернак.

Фазы Луны в апреле 2025

Лунный посевной календарь на апрель подскажет, какие фазы Луны для каких растений лучше. Фото © «Шедеврум»

Апрель начинается с третьего лунного дня. Светило пребывает в своей растущей фазе до Дня космонавтики. В воскресенье, 13 апреля, на 15-й лунный день, произойдёт полнолуние. С 14 по 26 апреля Луна будет находиться в убывающей фазе, 27-го числа будет новолуние, а с 28-го по 30-е — снова в растущей. И в начале, и в конце месяца светило будет находиться в созвездии Близнецов. Лунный посевной календарь на апрель предлагает как благоприятные, так и неблагоприятные даты для посадки растений.

Благоприятные дни по лунному календарю

Лунный посевной календарь на апрель предлагает множество благоприятных дат. Благоприятные даты для рассады на апрель 2025. Инфографика © Life.ru

Самые благоприятные лунные дни — 1, 3 и 15 апреля. Также достаточно благоприятным будет 30-е число месяца. Но это в общем. Именно для посевов нам нужен отдельный лунный календарь садовода и огородника. И для посадок лучше всего подойдут 1, 2 и 3 апреля. Но это не все благоприятные для садоводов дни месяца. На самом деле сажать растения можно: с 1 по 4 апреля, очень благоприятные дни;

с 8 по 13 апреля, но самым благоприятным будет 9-е число;

15, 17, 19, 23 и 24 апреля, наиболее благоприятно 15-е;

с 28 по 30 апреля, и все они одинаково благоприятны.

Неблагоприятные дни по лунному календарю

Для посадки растений в апреле 2025 неблагоприятны несколько дней. Это 14 апреля, 25, 26-е и 27-е числа месяца. Посевной календарь на апрель не отвергает их совсем: вы всё же можете позволить себе посадку, только будьте осторожнее, соблюдайте все рекомендации, используйте больше удобрений.

Что сажать в апреле 2025

Посевной календарь на апрель 2025 года поможет разобраться, что именно сажать в этот месяц. Фото © «Шедеврум»

На самом деле для посадки в апреле подойдёт множество посевных культур. Это и зелень, и овощи, и декоративные кустарники, и даже цветы. В некоторых регионах можно выращивать фрукты, кое-где отлично растут ягоды… Вариантов очень много! Далее подробнее расскажем, какие культуры нам рекомендует высаживать посевной календарь на апрель.

Как сажать зелень в апреле 2025

Существует множество вариантов зелени, которую можно сажать в апреле. До 17–20-го числа месяца посевной календарь рекомендует сажать холодостойкие укроп, петрушку, лук, редис, шпинат, листовой салат и кресс-салат, руколу, горчицу и щавель. Сельдерей и пастернак можно посадить и в конце апреля, как и, например, индау, амарант или водяной кресс.

Как сажать овощи в апреле 2025

Посевной календарь на апрель разрешает сажать овощи после 20-го числа. Фото © «Шедеврум»

Существует множество овощей, которые также можно уже сажать по посевному календарю на апрель. Из базовых, относительно холодостойких, — это репа, редис, морковь, редька, горох, фасоль, свёкла и кукуруза. А после 20 апреля уже можно сеять огурцы на рассаду, предварительно смочив в стимуляторе роста. Тогда же — время для перцев! Проверьте температуру земли на глубине 10 сантиметров: если она равна +16, то пора. Чем позже в апреле высаживать перец, тем качественнее будут его плоды. Кабачки тоже уже можно сажать на рассаду.

Как сажать ягоды и фрукты в апреле 2025

В конце апреля 2025 года можно высаживать даже фрукты и ягоды. Это будут яблоня, груша, слива и вишня, традиционные для нашего климата, а также йошту, которая является гибридом крыжовника и чёрной смородины. По посевному календарю апрель считается лучшим месяцем для высадки ягодных кустарников. А ещё после 20-го числа — самое время посадить арбузы и дыни, если хотите получить урожай пораньше. Их, как и огурцы, стоит вымочить в стимуляторе роста, а по посевному календарю на апрель пересаживать в поликарбонатные теплицы эти культуры нужно уже через месяц, 20 мая.

Как сажать цветы в апреле 2025

Посевной календарь на апрель — хороший способ разобраться, какие цветы выживут у вас в саду. Фото © «Шедеврум»

Цветы тоже можно высаживать уже в апреле. Подсолнечники прорастут, если высеять их 20 апреля, а после 25-го числа — время таких нежных садовых жителей, как васильки, настурция, адонис, космея, календула, люпин, скабиоза, лён, маттиола, вьюнок, бархатцы, диморфотека, лобелия, резеда. Им тоже понадобится стимулятор роста — на всякий случай, ведь апрельская и майская погода может быть довольно непредсказуемой.

Работы в саду в апреле 2025

Работы в саду в апреле уже больше, чем в марте. Пора снимать защиту, обрабатывать от вредителей. Фото © «Шедеврум»

В саду посевной календарь на апрель предлагает проделать ряд важнейших работ. Здесь нужен уход на всех участках. Сделайте всё, что не успели в марте или осенью. Обязательно обработайте сад от вредителей: сейчас просыпаются насекомые! Потом осмотрите все посадки, в том числе саженцы, сделайте прививки. Свою прививку от коронавируса или гриппа тоже можете обновить. Для взрослых деревьев — очистите стволы, залечите их раны. Прорыхлите землю у стволов, залейте к ним в почву подкормку, пролейте землю. Зимние укрытия с кустарников пора снимать.

Работы в огороде в апреле 2025

В огороде в апреле много работы над почвой и теплицами. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

А вот в огороде по посевному календарю на апрель нужно будет приложить довольно много усилий и труда. Есть несколько вещей, которые обязательно нужно успеть сделать до мая, чтобы растения стабильно приносили вам отличный урожай из года в год. Главным образом, это подготовка почвы и уход за теплицей.

Почва в апреле

Помните: никакие фазы Луны вам не помогут, если ваша почва в плохом состоянии. От того как чувствует себя почва, зависит то, как чувствуют себя растения и сколько они дают плодов. Это закон. Поэтому оттаявшую или подсохшую почву надо перекапывать. Возьмите комок почвы в руку, и, если он рассыпается, приступайте к работе. Пролейте грунт горячей водой с марганцовкой. А если осенью вы не смогли внести в грунт удобрения, сделайте это сейчас.

Теплицы в апреле

В теплице нужно тщательно пролить почву, а потом обработать её медным купоросом. За неделю до посева овощей в теплице удобрите землю. Подойдёт такая формула: на квадратный метр нужно 5 литров перегноя, 10-литровое ведро торфа и два с половиной стакана золы. Теперь можно сеять овощи и цветы.

Народные приметы на апрель 2025

Наши предки разработали множество примет на апрель: они знали, каким будет урожай, по разливу рек. Фото © «Шедеврум»

Наши предки не могли похвастаться статьями в рецензируемых научных журналах с высоким индексом цитирования, зато у них было преимущество поважнее: опыт поколений и наблюдательность. Поэтому они и придумали столько народных примет, которые подтверждали свою «легитимность» год за годом. Сейчас поделимся некоторыми из них.

Если поверхность снега в начале апреля слегка шероховатая, разлив большой, а в конце идёт тёплый дождь, то будет отличный урожай.

Если в апреле сыро, лето будет грибное.

Гроза в начале апреля — к тёплому лету и урожаю орехов.

Погода 1 апреля и 1 октября будет одинаковая.

Если в апреле появляется много берёзового сока, значит, нас ждёт дождливое лето.

Если во время грозы в апреле сверкает молния, но грома нет, лето станет засушливым.

Посевной календарь на апрель 2025 года предлагает нам множество вариантов для высаживания растений. Если соблюдать все рекомендации и всё сделать правильно, вас ждут шикарный урожай и красивые цветы на участке. Разве не для этого мы заводим сад и огород? Не для того, чтобы радоваться жизни каждое лето, смотря на результаты своих трудов? А когда будете отдыхать от садовых работ, можете посмотреть новые сериалы 2025 года, о которых писал Life.ru.

Авторы Анна Волкова