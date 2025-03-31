Обязан посмотреть каждый: Лучшие сериалы 2025, русские и зарубежные, только новинки! Life.ru рассказывает про сериальные премьеры 2025 года. Лучшая подборка российских и зарубежных новинок с трейлерами и рейтингом, которая требует особого внимания зрителей. 31 марта, 15:00 Лучшие сериалы 2025 с высоким рейтингом, русские и зарубежные. Обложка © Кадр из фильма «Казачок», режиссёр Игорь Зайцев, сценаристы Леонид Моргунов, Саид Давдиев, Сергей Светлаков и др. / Kinopoisk

Сериалы уже давно захватывают дух у аудитории любого пола и возраста. Они больше не делятся на «мыльные оперы» и «про ментов и бандитов», часто это проникновенные философские картины, которые заставляют взглянуть на мир под другим углом. Новинки сериалов 2025 — лучшие как русские, так и зарубежные ленты, и в материале мы ими с вами поделимся.

Если раньше сериалы считались уделом только и исключительно домохозяек, крутились по телевизору днём и не воспринимались как особо высокоинтеллектуальное развлечение, то сейчас всё изменилось. С 2009 года их стали смотреть и те категории людей, которые десятилетием ранее к такому контенту и не притронулись бы. «Доктор Хаус», «Во все тяжкие», «Острые козырьки» — все они сыграли ключевую роль в расширении целевой аудитории серийных телевизионных шоу. Теперь любители сериалов — это элита. Рассказываем, какие лучшие сериалы 2025 имеют высокий рейтинг на «Кинопоиске» и за что их смотреть.

Лучшие российские сериалы 2025: Что смотреть в апреле

Российские сериалы неизменно радуют нас своим присутствием на экранах начиная с нулевых. Уже тогда были сняты такие шедевры, как «Бедная Настя» и «Не родись красивой», а потом наступила эпоха чувствительных тем: в моде были сериалы об эскортницах, серийниках и больных раком мозга айтишниках. Сейчас своё зрелище найдёт любой: как любитель комедий, так и ценитель триллеров. Лучшие русские сериалы 2025 — показываем далее.

«Ожоги любви» (2025)

Один из самых ожидаемых русских сериалов 2025. Фото © kino-teatr.ru

Сюжет: Мелодраматическая комедия о семье Савельевых. Они живут и не знают, что скоро у них начнётся серьёзный период в жизни, который проверит отношения на прочность. Всеволод и Галина вдруг узнают, что их молодой сын Игнат влюбился в Ларису. Девушка годится ему в матери, и, что ещё хуже, она является бывшей подругой Галины. Параллельно с этими событиями таинственный Александр в своей неизменной кожаной кепке ищет дорогу домой, и когда он её найдёт, всех героев ожидает сильная встряска. Режиссёр: Леонид Паршин В главных ролях: Антон Кутузов, Артём Ковалёв, Ксения Паршина, Анна Деконская

«Актёрище» (2025)

«Актёрище» — очень «распиаренный» проект, особенно для 2025 года. Фото © Кадр из фильма «Актёрище», режиссёр Дмитрий Невзоров, сценаристы Дмитрий Невзоров, Никита Лундин, Антон Бабаев и др. / Kinopoisk

Сюжет: Комедийный сериал Дмитрия Невзорова об актёрах. Вячеслав Третьяков — суперзвезда, в кинокарьере он всего добился: деньги, слава, успех. Но тут кинокритик Никита Кисляк выкладывает в Интернет разгромный обзор его последнего фильма. Третьяков не привык к такой критике и манере интернет-общения — он едет в родной город Кисляка разбираться вживую. Вячеслав требует от Никиты удалить видео, тот смеётся в лицо москвичу, всё заканчивается мордобоем — теперь у Третьякова есть видео, где он занимается избиением независимых блогеров В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко

«Казачок» (2025)

«Казачок» хвастается высоким рейтингом. Это русские сериалы 2025. Фото © Кадр из фильма «Казачок», режиссёр Игорь Зайцев, сценаристы Леонид Моргунов, Саид Давдиев, Сергей Светлаков и др. / Kinopoisk

Сюжет: Приключенческая комедия Игоря Зайцева о путешествиях во времени с рейтингом 16+. Школьник Степан отправляется на летние каникулы к бабушке, потому что провалил экзамен по истории. Здесь не ловит интернет, нет электросамокатов, а местные живут по законам тридцатилетней давности. Они сразу начинают ненавидеть Степана за городское происхождение и внешний вид, и однажды школьнику приходится спрятаться от них в колодце. Когда он выбирается оттуда, на дворе уже XVII век, вокруг казачья станица и Смутное время, а все казаки разговаривают на отличном современном русском В главных ролях: Алексей Лукин, Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов

«Женщина без опыта» (2025)

Сюжет: Это мелодрама Михаила Тверского о том, как трудно найти работу. Давным-давно муж запретил Татьяне работать по профессии, а по образованию она была криминалистом. Но вскоре настроение чиновника Ильи Климова меняется, он выгоняет жену из квартиры и уходит к секретарше. Татьяна обращается к дяде, подполковнику полиции, и попадает в экспертно-криминалистическую лабораторию. У неё шикарная наблюдательность, она блестяще раскрывает дела, профессиональная жизнь налаживается, а со стороны личной жизни ждут сюрпризы: Илья теперь хочет обратно, а ещё появляется мать, которую Татьяна не видела десятилетиями В главных ролях: Анна Маликова, Роман Перелыгин, Алёна Новицкая, Оксана Сташенко

«Гипнозис» (2025)

Сюжет: Тимофей Жалнин снял фантастический триллер. Три друга-супергероя: частный детектив, который читает мысли, адвокат, который видит прошлое, и священник, что предсказывает будущее. Они успешны в жизни, но вдруг сталкиваются кое с кем, кому они навредили в прошлом. Начинается вендетта. Выживут ли наши трое героев? В главных ролях: Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Анастасия Волынская

«Крестоносцы» (2025)

В 2025-м мы ждём «Крестоносцев», как дождя летом. Фото © Кадр из фильма «Крестоносцы», режиссёр Александр Колесник, сценарист Геннадий Шеин / Kinopoisk

Сюжет: Фэнтези-детектив Александра Колесника. Группа Константина Крестоносцева расследует висяки и прочие загадочные преступления, виновник которых не найден. В его команде Маша, психолог, она обаятельна. Ещё там есть суеверный судмедэксперт. Каждый день они сталкиваются с потусторонними силами. Крестоносцев знает: никаких зомби и демонов не существует, у всего есть рациональное объяснение. Но действительно магический случай подрывает его веру в науку В главных ролях: Денис Васильев, Александр Кононец, Екатерина Домашенко, Андрей Федорцов

«Беспринципные в Питере» (2025)

Фото © Кадр из фильма «Беспринципные в Питере», режиссёр Заур Засеев, сценаристы Александр Цыпкин, Владимир Васильев, Екатерина Богомолова / Kinopoisk

Сюжет: Спин-офф комедийной мелодрамы «Беспринципные» от Заура Засеева. Главная героиня Валя была замужем за генералом Хадяковым. Теперь они расстаются по вине военного. Валентина уехала с Патриарших в Питер, запретила Хадякову приближаться к ней, а сама делает музыкальную карьеру: выступает под псевдонимом Valya Lux. Пётр Хадяков разъезжает по командировкам, его там пытаются напоить и склонить к непотребным действиям, но военный дал себе слово не вступать в отношения В главных ролях: Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Ковальчук

Лучшие зарубежные сериалы 2025: Что смотреть в апреле и мае

«Сы Цзинь» (Si Jin, 2025)

Девушку убили, но она воскресла: зарубежные сериалы 2025. Фото © imdb.com

Сюжет: Фэнтези-мелодрама Ли Кая и Ван Вэя о девушке, которая воскресла после смерти. Её убил Юй Цзинь, возлюбленный. Конечно, возродившись, Сы Цзинь расстаётся с убийцей, открывает магазин парфюмерии, а в качестве хобби расследует загадочные убийства. Потом девушка снова сходится с Юй Цзинем, вместе они пытаются предотвратить смертоубийство и вернуть мир и процветание в династию Чжоу В главных ролях: Чжан Ваньи, Цзин Тянь, Хуан И, Сюй Хао

«Леопард» (Il Gattopardo, 2025)

Настоящая страстная итальянская драма об эпохе Гарибальди. Зарубежные сериалы 2025 с высоким рейтингом. Фото © imdb.com

Сюжет: Историческая драма британо-итальянского производства, у неё три режиссёра: это Том Шенкленд, Джузеппе Капотонди и Лаура Лукетти. Картина повествует о восстании «красных рубашек» Джузеппе Гарибальди, объединении Италии. Сицилийский дон Фабрицио Корбера, принц Салина, бежит из Палермо вместе с семьёй, но недалеко: они прячутся в родовом поместье в городе Доннафугата. Дон Фабрицио хочет сохранить своё положение, но не получается. А тут ещё князь Танкреди Фальконери, его племянник, женится на дочери мэра. Фабрицио хочет власти и планирует таким образом её получить В главных ролях: Ким Росси Стюарт, Бенедетта Поркароли, Сол Нанни, Паоло Калабрези

«По направлению к нулю» (Towards Zero, 2025)

Сюжет: Британский сериал Сэма Йетса, он про 1930-е, поэтому перед нами криминальный триллер. В 1936 году в поместье Галлз Пойнт леди Трессилиан принимает гостей. Здесь будет Нэвилл Стрендж, он не имеет отношения к Гарри Поттеру, но будет представлять своей бывшей жене новую возлюбленную. Томас Ройд вернулся из командировки и хочет жениться на бывшей Нэвилла. Кей Тед Латимер и мистер Тривз по законам жанра — противоположности. Один молодой и амбициозный, другой старый и молчаливый. В Галлз Пойнт всё накаляется, а потом и вовсе происходит нечто ужасное В ролях: Элла Лили Хайланд, Оливер Джексон-Коэн, Анджана Васан, Мими Кин

«Шерлок и дочь» (Sherlock & Daughter, 2025)

Сериал про Шерлока Холмса, на этот раз лучший в 2025 году. Он в этом году единственный. Фото © Кадр из фильма «Шерлок и дочь», режиссёры Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс, сценаристы Брендан Фоли, Джеймс Дафф, Шелли Голдштейн и др. / Kinopoisk

Сюжет: Шерлок Холмс лишился и Ватсона, и смысла жизни. Он стареет. Миссис Хадсон тоже похищают. Но помощь приходит неожиданно: Амелия Рохас — американка, она молода, решительна, инициативна, она считает, что Шерлок — отец. Её мать таинственно погибла, и собственное расследование привело Рохас к детективу. Она убеждает Шерлока помочь ей, они противоположны, но разоблачают очередной заговор Мориарти Режиссёры: Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс В главных ролях: Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Пол Рейд, Антонио Аакил

«Охотник за головами» (The Bondsman, 2025)

Сюжет: Тор Фройденталь, Санаа Хамри, Катриона Маккензи и другие режиссёры снимают многообещающий боевик в стиле «Города грехов». Главный герой — Хаб Халлоран, его убивают. Но дьявол воскрешает Хаба для какой-то миссии. Он должен возвращать в ад демонов, которые сбежали оттуда. А ещё теперь у него появляется шанс искупить грехи. Он хочет снова подружиться со своими близкими и стать кантри-музыкантом. Его ждёт множество испытаний: как всё успеть? В главных ролях: Кевин Бейкон, Дженнифер Неттлс, Бет Грант, Дэймон Херриман

«Карем: Повар королей» (Carême, 2025)

Историческая французская драма о красивом шпионе-поваре. Зарубежные сериалы — самый высокий рейтинг 2025. Фото © imdb.com

Сюжет: Совместный исторический триллер США и Франции. Европа времён Наполеона, сирота из Парижа Мари-Антуан Карем всего лишь подросток, а уже готовит как шеф-повар. Он мечтает об этой профессии, хочет изменить мир кулинарии. Но во Франции 1812 года на одной профессии не выжить: Карему приходится стать шпионом у министра иностранных дел Шарля Мориса де Талейрана-Перигора. В главных ролях: Лина Кудри, Бенжамин Вуазен, Жереми Ренье, Эрик Гейнес

«Пульс» (Pulse, 2025)

Сериал о врачах в травматологии, лучший зарубежный по теме в 2025 году. Фото © Кадр из фильма «Пульс», режиссёр Джим Сонзеро, сценаристы Киёси Куросава, Уэс Крэйвен, Рэй Райт / Kinopoisk

Сюжет: Сериал о травматологах в Майами. Денни Симмс работала всю жизнь на скорой помощи, но получает повышение. Сложные пациенты, много давления, сокращённые бюджеты — в принципе всё, как и у нас, только несколько дороже. К тому же девушка буквально живёт на работе, личную жизнь ей обустраивать некогда, поэтому и завязывается служебный роман с начальником, Ксандером Филлипсом. А ещё на город обрушился ураган, теперь больница вообще филиал ада на земле Режиссёры: Кейт Дэннис, Сара Бойд, Карлтон Кьюз, производство США В главных ролях: Уилла Фицджералд, Жустина Мачадо, Джек Бэннон, Колин Вуделл

Бонус: Лучшие сериалы 2025 года (уже вышедшие) с высоким рейтингом

Всем известно, что 2025 год уже прошёл почти что на четверть. За первые три месяца успели выйти крутые и новые сериалы. Какие-то из них сразу завоевали сердца публики, некоторые всё ещё «разгоняются». Нас интересуют лучшие сериалы 2025, как русские, так и зарубежные.

«Министерство всего хорошего» (2025)

Эти лучшие сериалы 2025 уже вышли. И успели завоевать любовь публики. Фото © Кадр из фильма «Министерство всего хорошего», режиссёр Александр Фомин, сценаристы Михаил Зубко, Владимир Васильев, Александр Фомин и др. / Kinopoisk

Рейтинг: 6,9 Сюжет: Сериал Александра Фомина повествует о двух враждующих ведомствах, только не о «Дозорах». Все запросы во Вселенную регистрируются в одном из двух департаментов — Министерстве всего хорошего, там все ленивые, зато добрые. И в Министерстве всего плохого, где все трудолюбивые, эффективные, но злые. Одна простая просьба нарушает естественное течение энергии во Вселенной, и проект «Человечество» может самоуничтожиться, ведь теперь одна семья петербуржцев решает, что с ним будет. В ролях: Влад Прохоров, Маруся Фомина, Николай Фоменко, Елизавета Ищенко

«Арбатские тайны» (2025)

Рейтинг: 8,2 Сюжет: «Арбатские тайны» в 2025 году вышли в диджитал. Зиновий Ройзман и Александр Котт сняли мелодраму о Тане Мещерской. В 1959 году она едет в Москву к отцу, он академик, его зовут Викентий Рябинский. У неё с собой письмо и наследственная старинная брошь, которую потом украли. Викентий рад видеть Таню, а вот его жена, что логично, не очень. Викентий счастлив обрести дочь, так как он любил её мать, но его жена принимает Таню в штыки. А сестра Викентия и вовсе думает, что он девушке не отец. Так кто прав? В ролях: Ангелина Поплавская, Александр Балуев, Елена Сафонова, Владислав Ветров

«Локерби: В поисках правды» (Lockerbie: A Search for Truth, 2025)

Кадр из фильма «Локерби: В поисках правды», режиссёры Отто Батхёрст, Джим Лоуч, сценаристы Мэриам Хамиди, Дэвид Харроуэр и др. / Kinopoisk

Рейтинг: 7,2 Сюжет: Британский исторический сериал Отто Баттхёрста и Джима Лоуча, драма, которая набрала внушительные 7,2 на «Кинопоиске». Она рассказывает о следующем событии: в 1988 году, 21 декабря, спустя 58 минут после взлёта, рейс PA103 авиакомпании Pan Am взорвался в Шотландии над городом Локерби. Прямо в воздухе погибло 259 человек, ещё 11 «счастливчиков» доживают до столкновения с землёй. Доктор Джим Свайр и его жена Джейн потеряли дочь в этой страшной трагедии, они ищут справедливости В главных ролях: Колин Фёрт, Катрин Маккормак, Сэм Тротон, Ардалан Эсмаили

«Двойная жизнь» (Deception, 2025)

Рейтинг: 7,2 Сюжет: Финская криминальная драма Микко Купаринена. Молодого парня зовут Рик, судьба у него соответствующая: он должен многим людям в городе, а возвращать нечем. У Рика в голове созревает многоходовочка, надёжная, как швейцарские часы: надо втереться в доверие к мажорам обоих полов, а потом их всех ограбить. В одну из мажоров-женщин он влюбляется В главных ролях: Даниель Виртанен, Маркетта Тикканен, Карим Рапатти, Пихла Маалисмаа

Будете смотреть эти многообещающие сериалы 2025? Трейлеры уже доступны, можете ознакомиться с ними на «Кинопоиске» или других ресурсах. А последне 4 ленты вообще уже вышли! Сериалы 2025 с высоким рейтингом — только в нашей подборке! А если вас интересуют телешоу, то Life.ru следит за «Маской».

Авторы Анна Волкова