Едим рыбу и бросаем курить: Врач объяснил, как сохранить здоровье сосудов

Сосуды — это транспортная система нашего организма, от их состояния напрямую зависит здоровье сердца, мозга и всех органов. Терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, какие факторы чаще всего приводят к повреждению сосудов и как сохранить их здоровье на долгие годы.

Основными врагами сосудов врач называет высокое давление, которое механически травмирует сосудистые стенки, и повышенный уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), образующего опасные бляшки. Не менее вредны курение, разрушающее внутреннюю выстилку сосудов, и высокий сахар в крови, ускоряющий их износ.

Для защиты сосудов специалист рекомендует в первую очередь контролировать артериальное давление, не допуская его повышения выше 130/80 мм рт.ст. Не менее важен регулярный мониторинг уровня холестерина и глюкозы в крови. Полный отказ от курения и ежедневная физическая активность (не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю) значительно снижают риски сосудистых заболеваний.

Особое внимание врач уделяет питанию, рекомендуя средиземноморскую диету с обилием овощей, рыбы, оливкового масла и орехов. Поддержание здорового веса (индекс массы тела ниже 25) и объёма талии (менее 94 см для мужчин и 80 см для женщин) помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«При наличии факторов риска или сосудистых заболеваний используются препараты с доказанной эффективностью. Статины снижают уровень «плохого» холестерина и замедляют развитие атеросклероза», — приводит его слова RuNews24.ru.