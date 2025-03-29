Для сердца и кожи: Названы чудодейственные свойства берёзового сока

Берёзовый сок богат витаминами группы В и С, а также кальцием, магнием, калием, железом и другими микроэлементами. Он поддерживает иммунитет, улучшает обмен веществ, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и здоровье кожи. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Кроме того, берёзовый сок обладает мочегонным эффектом, что способствует выведению токсинов и излишков жидкости из организма, улучшению работы почек и уменьшению отёков. Эксперт отметила, что в соке содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процесс старения. А ещё напиток стимулирует работу ЖКТ и тонизирует организм.

«Есть ещё одно уникальное свойство — им можно умываться. Берёзовый сок увлажняет кожу, придаёт ей свежесть, поддерживает упругость и витаминизирует», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».

Однако по её словам, собранный сок имеет короткий срок хранения. Наибольшую пользу он принесёт в течение первых двух часов после сбора. В холодильнике сок может храниться до 48 часов, а в замороженном виде — до шести месяцев.