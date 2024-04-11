Диетолог развеяла мифы о берёзовом соке
Диетолог Разаренова: Берёзовый сок противопоказан людям с гастритом и язвой
Берёзовый сок способен укрепить иммунитет, ускорить процессы пищеварения и улучшить обмен веществ именно благодаря содержащимся в нём витаминам. Об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. По её мнению, регулярное употребление такого напитка ведёт к общему оздоровлению организма и повышению жизненного тонуса.
"Также он обладает мочегонными свойствами, помогает очищать организм от токсинов и шлаков. Калий в составе берёзового сока полезен для поддержания здоровья сердца и сосудов. Некоторые исследования показывают, что употребление этого напитка может приводить к снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, он может способствовать укреплению волос и ногтей", — добавила эксперт в диалоге с радио Sputnik.
Однако этот чудо-напиток не всем полезен. Например, людям с повышенной чувствительностью лучше его не принимать, так как есть риск развития аллергической реакции. Берёзовый сок также не подойдёт людям при гастрите с высокой кислотностью, при заболеваниях почек, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Более того, Разаренова рекомендует всем, кто имеет хронические заболевания, проконсультироваться с врачом перед тем, как включать напиток в рацион.
Ранее Лайф писал, что в Германии житель Лейпцига изобрёл пиво на берёзовом соке. Из набранных 130 литров берёзовой воды получилось 600 литров пива крепостью 6,5%. При приготовлении были также использованы шампанские дрожжи, хмель и солод.
Unsplash / Miles Farnsworth