Диетолог развеяла мифы о берёзовом соке

Берёзовый сок способен укрепить иммунитет, ускорить процессы пищеварения и улучшить обмен веществ именно благодаря содержащимся в нём витаминам. Об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. По её мнению, регулярное употребление такого напитка ведёт к общему оздоровлению организма и повышению жизненного тонуса.

"Также он обладает мочегонными свойствами, помогает очищать организм от токсинов и шлаков. Калий в составе берёзового сока полезен для поддержания здоровья сердца и сосудов. Некоторые исследования показывают, что употребление этого напитка может приводить к снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, он может способствовать укреплению волос и ногтей", — добавила эксперт в диалоге с радио Sputnik.

Однако этот чудо-напиток не всем полезен. Например, людям с повышенной чувствительностью лучше его не принимать, так как есть риск развития аллергической реакции. Берёзовый сок также не подойдёт людям при гастрите с высокой кислотностью, при заболеваниях почек, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Более того, Разаренова рекомендует всем, кто имеет хронические заболевания, проконсультироваться с врачом перед тем, как включать напиток в рацион.