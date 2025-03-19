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19 марта, 16:16

Кардиолог назвала тревожные симптомы, которые могут говорить о микроинсульте

Врач Маршинцева: Нарушение речи и онемение могут быть признаками микроинсульта

Головная боль, временная потеря зрения, нарушение речи, а также онемение или покалывание в одной половине тела могут быть признаками микроинсульта. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Она пояснила, что в медицине микроинсульт называется транзиторной ишемической атакой. В отличие от обычного инсульта, при микроинсульте кровоснабжение определённой части мозга нарушается лишь временно, что приводит к головокружению, головным болям и другим симптомам.

«Наиболее часто из общемозговых симптомов встречается головная боль, головокружение, непродолжительная потеря сознания. Из очаговой симптоматики — временная потеря зрения, нарушения речи (афазия), слабость, онемение или покалывание в одной половине тела», — сообщил врач в интервью «Москве 24».

Кардиолог добавила, что такое состояние может развиться из-за аномалии сосудов, наличия бляшек или высокого давления. При появлении подобных симптомов она рекомендовала как можно скорее обратиться к врачу, так как транзиторная ишемическая атака в дальнейшем может привести к ишемическому инсульту.

Для профилактики микроинсульта Маршинцева посоветовала вести здоровый образ жизни, контролировать уровень холестерина и артериальное давление. Также важно обследовать сосуды головного мозга и шеи, так как извитости сосудов (когда сосуд закручен по типу спирали) также являются фактором риска развития инсульта.

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Ранее кардиолог рассказал, как причиной инсульта может стать невоздержанность в употреблении витаминов. По его словам, к такому эффекту приводит избыток витамина Е, а превышение нормы витамина А может спровоцировать повышение артериального давления и сбои в работе сердечной мышцы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art_Photo

Юрий Лысенко
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