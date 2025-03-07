Стриптизёра из России с непростой судьбой парализовало по пути в спортзал в Таиланде

Стриптизёру и фитнес-тренеру Ивану Штефану парализовало левую сторону тела в Паттайе, куда он недавно прилетел на заработки. Мужчина упал без сознания по пути в тренажёрный зал, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Штефан хотел устроиться в Таиланде «по специальности». На днях он решил сходить в спортзал позаниматься, но по пути свалился на землю: инсульт. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, парализована вся левая сторона тела.

Близкие Ивана говорят, что на здоровье мог сказаться развод с женой, из-за которого Иван очень переживал. В последнее время он жил в Казахстане вместе с супругой и маленькой дочкой, которую в итоге оставили с матерью. Суд решил депортировать Штефана на 90 дней, посему он поехал в Таиланд, чтобы подзаработать денег своим ремеслом.

Со здоровьем у стриптизёра проблем никогда не было. Он мастер спорта по пауэрлифтингу и участник многих турниров в России и за рубежом.