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7 марта, 05:35

Стриптизёра из России с непростой судьбой парализовало по пути в спортзал в Таиланде

SHOT: В Таиланде у стриптизёра из России случился инсульт по дороге в спортзал

Стриптизёру и фитнес-тренеру Ивану Штефану парализовало левую сторону тела в Паттайе, куда он недавно прилетел на заработки. Обложка © SHOT

Стриптизёру и фитнес-тренеру Ивану Штефану парализовало левую сторону тела в Паттайе, куда он недавно прилетел на заработки. Обложка © SHOT

Стриптизёру и фитнес-тренеру Ивану Штефану парализовало левую сторону тела в Паттайе, куда он недавно прилетел на заработки. Мужчина упал без сознания по пути в тренажёрный зал, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Штефан хотел устроиться в Таиланде «по специальности». На днях он решил сходить в спортзал позаниматься, но по пути свалился на землю: инсульт. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, парализована вся левая сторона тела.

Близкие Ивана говорят, что на здоровье мог сказаться развод с женой, из-за которого Иван очень переживал. В последнее время он жил в Казахстане вместе с супругой и маленькой дочкой, которую в итоге оставили с матерью. Суд решил депортировать Штефана на 90 дней, посему он поехал в Таиланд, чтобы подзаработать денег своим ремеслом.

Со здоровьем у стриптизёра проблем никогда не было. Он мастер спорта по пауэрлифтингу и участник многих турниров в России и за рубежом.

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Нередко с россиянами в Таиланде происходят странные вещи. Иногда они и вовсе внезапно умирают, как это ранее случилось с 42-летним москвичом в тайском отеле после четырёхдневного запоя, пока его подруга нежилась на пляже под солнцем и наслаждалась местной едой.

Владимир Озеров
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