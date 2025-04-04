«Катастрофа»: Бобриный десант из страны НАТО вытесняет русских из Подмосковья

Популяция канадского бобра, который был завезён в нашу страну в советские годы, настолько разрослась, что начала вытеснять из естественной среды обитания в Подмосковье русских сородичей. Европейская популяция может исчезнуть из России уже через 50 лет, полагает эколог Илья Рыбальченко.

«Ключевое, что наши русские бобры активно вытесняются канадскими. Есть инклюзивный вид бобров, который никогда не жил в наших краях, но они прижились. Они более жизнеспособны и активны, чем наши российские. Это настоящая катастрофа», — подчеркнул эксперт.

Собеседник РИАМО добавил, что несколько семейств канадского бобра прибыли в СССР в 1930-е годы из зоопарка Нью-Йорка. Они быстро приспособились к местной природе и начали активно распространяться по всей стране, вытесняя русских бобров, которые оказались менее активными и плодовитыми.