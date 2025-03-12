Тысячи жителей Словакии могут остаться без воды из-за бобра-диверсанта

Более 5 тысяч жителей Словакии могут столкнуться с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за деятельности одного бобра, который активно строит плотину в Кленовой долине Татранского национального парка. Об этом пишет агентство TASR.

Этот участок расположен между очистной станцией и местом забора сырой воды, что делает его критически важным для системы водоснабжения близлежащих сёл.

Экологи и представители национального парка уже провели обсуждения, чтобы найти решение этой необычной проблемы. Они планируют использовать гуманные методы, такие как изменение ландшафта или установка специальных барьеров, чтобы сделать территорию менее привлекательной для бобра. Это должно побудить животное мигрировать в другое место, где его деятельность не будет угрожать здоровью и благополучию людей. Однако, если бобёр не захочет покидать облюбованное место, ситуация может стать ещё более сложной.