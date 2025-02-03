Чешские бобры-антибюрократы за 2 дня построили плотину, которую власти согласовывали 7 лет

В чешском городе Брды бобры за два дня возвели плотину, на согласование которой у местной администрации ушло семь лет. Своим трудом животные сэкономили властям 1,2 миллиона долларов, информирует телеканал CT24.

Проект заболачивания части территорий ландшафтного парка Брды был в разработке с 2018 года. За это время мэрия получила все нужны разрешения и была готова начать строительство. Однако оно не потребовалось — бобры, которые поселились в парке в 2020 году, взяли дело в свои лапы и просто соорудили плотины во всех нужных местах.

Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic

«Бобр способен построить плотину за одну, максимум за две ночи. [Людям] cначала нужно получить разрешения, решения по водному праву, а потом посмотреть, есть ли на это деньги. Военное лесное управление и власти бассейна реки Влтава вели переговоры друг с другом, чтобы создать проект и решить вопросы, связанные с правом собственности на землю. Бобры опередили их, сэкономив нам 30 миллионов чешских крон», — рассказал в беседе с изданием зоолог Иржи Влчек.

Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic

Не стоит думать, что в Чехии живут особенные бобры, которые стремятся помогать нерасторопным людям с облагораживанием территории. Во множестве районов страны из-за этих животных и их жизнедеятельности затапливает поля и железнодорожные пути, а ущерб приходится покрывать из госбюджета.