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3 февраля, 15:41

Чешские бобры-антибюрократы за 2 дня построили плотину, которую власти согласовывали 7 лет

Money.pl: В Чехии бобры за 2 дня построили плотину, готовившуюся властями 7 лет

Бобры определённо не любят бюрократию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan-Pepper

Бобры определённо не любят бюрократию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan-Pepper

В чешском городе Брды бобры за два дня возвели плотину, на согласование которой у местной администрации ушло семь лет. Своим трудом животные сэкономили властям 1,2 миллиона долларов, информирует телеканал CT24.

Проект заболачивания части территорий ландшафтного парка Брды был в разработке с 2018 года. За это время мэрия получила все нужны разрешения и была готова начать строительство. Однако оно не потребовалось — бобры, которые поселились в парке в 2020 году, взяли дело в свои лапы и просто соорудили плотины во всех нужных местах.

Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic

Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic

«Бобр способен построить плотину за одну, максимум за две ночи. [Людям] cначала нужно получить разрешения, решения по водному праву, а потом посмотреть, есть ли на это деньги. Военное лесное управление и власти бассейна реки Влтава вели переговоры друг с другом, чтобы создать проект и решить вопросы, связанные с правом собственности на землю. Бобры опередили их, сэкономив нам 30 миллионов чешских крон», — рассказал в беседе с изданием зоолог Иржи Влчек.

Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic

Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic

Не стоит думать, что в Чехии живут особенные бобры, которые стремятся помогать нерасторопным людям с облагораживанием территории. Во множестве районов страны из-за этих животных и их жизнедеятельности затапливает поля и железнодорожные пути, а ущерб приходится покрывать из госбюджета.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в начале минувшего декабря бобры натворили дел в Ленинградской области. Грызуны начали готовиться к зиме и возвели себе огромную плотину. В ходе строительства они сточили стволы у деревьев, которые упали на линии электропередачи и лишили света сразу несколько близлежащих посёлков.

Юрий Лысенко
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