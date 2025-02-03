Чешские бобры-антибюрократы за 2 дня построили плотину, которую власти согласовывали 7 лет
Money.pl: В Чехии бобры за 2 дня построили плотину, готовившуюся властями 7 лет
Бобры определённо не любят бюрократию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan-Pepper
В чешском городе Брды бобры за два дня возвели плотину, на согласование которой у местной администрации ушло семь лет. Своим трудом животные сэкономили властям 1,2 миллиона долларов, информирует телеканал CT24.
Проект заболачивания части территорий ландшафтного парка Брды был в разработке с 2018 года. За это время мэрия получила все нужны разрешения и была готова начать строительство. Однако оно не потребовалось — бобры, которые поселились в парке в 2020 году, взяли дело в свои лапы и просто соорудили плотины во всех нужных местах.
Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic
«Бобр способен построить плотину за одну, максимум за две ночи. [Людям] cначала нужно получить разрешения, решения по водному праву, а потом посмотреть, есть ли на это деньги. Военное лесное управление и власти бассейна реки Влтава вели переговоры друг с другом, чтобы создать проект и решить вопросы, связанные с правом собственности на землю. Бобры опередили их, сэкономив нам 30 миллионов чешских крон», — рассказал в беседе с изданием зоолог Иржи Влчек.
Та самая бобровая плотина. Фото © Nature Conservation Agency of the Czech Republic
Не стоит думать, что в Чехии живут особенные бобры, которые стремятся помогать нерасторопным людям с облагораживанием территории. Во множестве районов страны из-за этих животных и их жизнедеятельности затапливает поля и железнодорожные пути, а ущерб приходится покрывать из госбюджета.
Ранее Life.ru рассказывал, как в начале минувшего декабря бобры натворили дел в Ленинградской области. Грызуны начали готовиться к зиме и возвели себе огромную плотину. В ходе строительства они сточили стволы у деревьев, которые упали на линии электропередачи и лишили света сразу несколько близлежащих посёлков.