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1 декабря, 09:32

Бобры устроили «блэкаут» жителям Ленобласти при возведении своей плотины

Бобры сточили упавшие деревья и оставили без света 4 деревни в Ленобласти

В Ленинградской области бобры построили себе на зиму мощную плотину, сточив стволы нескольких деревьев, которые упали на линии электропередач и оставили без света жителей сразу нескольких посёлков. В региональных Россетях показали кадры разбора плотины.

В Ленобласти бобры построили плотину, что привело к затоплению окрестностей. Видео © Telegram / Россети Ленэнерго

«Бобры стачивали деревья, которые при падении повредили линию электропередачи, оставив без света жителей посёлка Черенцово и трёх деревень: Октябрёнок, Халезево и Туравкино. Выехав на устранение, энергетики столкнулись с препятствием — свежей плотиной, строительство которой привело к серьёзному затоплению участка леса, мешало проезду и проведению работ», — рассказали в ведомстве.

Специалистам пришлось привлечь экскаватор для разбора бобровой плотины, животные повозмущались, но остались живы. Сейчас ремонтные работы по восстановлению электроснабжения завершены.

Задержан мужчина, расстрелявший охотников на бобров в подмосковном лесу
Задержан мужчина, расстрелявший охотников на бобров в подмосковном лесу

Ранее сообщалось, что в селе Вороново в Новой Москве сотрудники экстренных служб вызволили провалившегося в ливнёвку бобра. Чтобы животное никого не покусало, сотрудники МЧС поднимали его, обернув в одеяло, после чего отпустили на волю.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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