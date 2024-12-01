Бобры устроили «блэкаут» жителям Ленобласти при возведении своей плотины

В Ленинградской области бобры построили себе на зиму мощную плотину, сточив стволы нескольких деревьев, которые упали на линии электропередач и оставили без света жителей сразу нескольких посёлков. В региональных Россетях показали кадры разбора плотины.

В Ленобласти бобры построили плотину, что привело к затоплению окрестностей. Видео © Telegram / Россети Ленэнерго

«Бобры стачивали деревья, которые при падении повредили линию электропередачи, оставив без света жителей посёлка Черенцово и трёх деревень: Октябрёнок, Халезево и Туравкино. Выехав на устранение, энергетики столкнулись с препятствием — свежей плотиной, строительство которой привело к серьёзному затоплению участка леса, мешало проезду и проведению работ», — рассказали в ведомстве.

Специалистам пришлось привлечь экскаватор для разбора бобровой плотины, животные повозмущались, но остались живы. Сейчас ремонтные работы по восстановлению электроснабжения завершены.