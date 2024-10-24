В Петербурге сняли отечественную версию мема «бобр курва», но с кабанами
Петербуржец заснял неожиданную встречу с кабанами на дороге
Житель Санкт-Петербурга неожиданно наткнулся на дороге на стадо кабанов. Эта встреча на Парашютной улице привела мужчину в настоящий восторг, а видео с произошедшим тут же назвали российской адаптацией польского мема «бобр курва».
Петербуржец встретил на дороге кабанов и пришёл от этого в восторг. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артём Громов
«Ехал по Парашютной и… встретил кабанов семейку. Движение остановил, чтобы их не сбили», — написал автор под видеороликом, опубликованным в паблике в VK.
Напомним, что польский мем «бобр курва» появился в 2022 году. Поляк встретил на дороге бобра и снял зверька на камеру. Его фееричные комментарии разлетелись по всему миру. Под звук из этого видео пользователи Интернета начали снимать свои ролики.