В Петербурге сняли отечественную версию мема «бобр курва», но с кабанами

Житель Санкт-Петербурга неожиданно наткнулся на дороге на стадо кабанов. Эта встреча на Парашютной улице привела мужчину в настоящий восторг, а видео с произошедшим тут же назвали российской адаптацией польского мема «бобр курва».

«Ехал по Парашютной и… встретил кабанов семейку. Движение остановил, чтобы их не сбили», — написал автор под видеороликом, опубликованным в паблике в VK.