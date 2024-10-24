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24 октября, 16:30

В Петербурге сняли отечественную версию мема «бобр курва», но с кабанами

Петербуржец заснял неожиданную встречу с кабанами на дороге

Житель Санкт-Петербурга неожиданно наткнулся на дороге на стадо кабанов. Эта встреча на Парашютной улице привела мужчину в настоящий восторг, а видео с произошедшим тут же назвали российской адаптацией польского мема «бобр курва».

Петербуржец встретил на дороге кабанов и пришёл от этого в восторг. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артём Громов

«Ехал по Парашютной и… встретил кабанов семейку. Движение остановил, чтобы их не сбили», — написал автор под видеороликом, опубликованным в паблике в VK.

«Курва!» Поляки объявили войну бобрам
«Курва!» Поляки объявили войну бобрам

Напомним, что польский мем «бобр курва» появился в 2022 году. Поляк встретил на дороге бобра и снял зверька на камеру. Его фееричные комментарии разлетелись по всему миру. Под звук из этого видео пользователи Интернета начали снимать свои ролики.

Обложка ©

VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артём Громов

Полина Никифорова
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