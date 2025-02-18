Снаряд времён ВОВ нашли в Москве благодаря бобрам

В районе деревни Кузовлёво в Москве благодаря бобрам нашли снаряд времён Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на источник.

По данным издания, животные построили плотину на реке, из-за чего русло оголилось. В результате там и был обнаружен боеприпас. На место выехала экстренная служба.

«Спасатели не могут найти, едем показать, где снаряд. Бобёр построил плотину, речка русла поменялась и дно оголилось», — пояснила очевидица, которая нашла боеприпас.