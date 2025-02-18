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18 февраля, 13:32

Снаряд времён ВОВ нашли в Москве благодаря бобрам

360.ru: Бобры помогли найти снаряд времён ВОВ в московской деревне Кузовлёво

В районе деревни Кузовлёво в Москве благодаря бобрам нашли снаряд времён Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на источник.

По данным издания, животные построили плотину на реке, из-за чего русло оголилось. В результате там и был обнаружен боеприпас. На место выехала экстренная служба.

«Спасатели не могут найти, едем показать, где снаряд. Бобёр построил плотину, речка русла поменялась и дно оголилось», — пояснила очевидица, которая нашла боеприпас.

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Посылки с оружием и боеприпасами нашли в логистическом центре почты в Москве

А ранее Life.ru писал, что в Волгограде нашли авиабомбу времён ВОВ. По данным МЧС, это была 250-килограммовая авиационная фугасная немецкая бомба. Спасатели вывезли её на полигон и обезвредили.

Обложка ©

Freepik / byrdyak

Дарья Нарыкова
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