На Украине сфотографировали «единорога»

В природном парке Бойковщина на западе Украины заметили «единорога». Как ни странно, но фото не является детищем ИИ или фотошопа, а вполне реально и сделано при использовании фотоловушки. Оказалось, что животное, разгуливающее в Карпатах, является редким представителем самца косули.

Фотоловушка сняла «единорога» в Карпатах. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Бойківщина

«Этот редкий представитель дикой природы, который является национальным символом Шотландии и украшает герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах», — рассказали в администрации парка.

Представитель фауны обладает лишь одним рогом, причём растущим прямо из центра лба, как у мифического единорога. Аномалия может объясняться травмой лобной кости либо роговой розетки — места, откуда растут рога. Кроме того, случаи изменения формы рогов у самцов возможны в случае нарушения обмена веществ и гормональном сбоя при ранении. Третья причина изменения формы рогов — повреждения в результате боёв во время брачного гона или от неудачного выстрела охотника.