Мамонты, пещерные львы и прообраз единорогов: Названы 5 музеев, где можно увидеть древних животных

В Якутии нашли останки мамонтёнка, которые пролежали в вечной мерзлоте около 50 лет. Тушка млекопитающего семейства слоновых сохранилась практически полностью, что вызвало восторг у учёных. После тщательного исследования детёныша наверняка отправят на выставку в музей. А пока можно посмотреть на других редких животных, которые обитали на Земле задолго до нашего существования, пишет «Вечерняя Москва».

Ещё один мамонтёнок по имени Дима есть в коллекции Зоологического музея Зоологического института РАН. Его нередко вывозят на временные выставки в России и за рубежом. Малыша обнаружили в Магаданской области в 1977 году. Он, как и сородич из Якутии, хорошо сохранился, что позволило учёным изучить особенности анатомического строения мамонтов и получить сведения об условиях их жизни.

В Палеонтологическом музее имени Б. К. Поленова в Пермском государственном университете хранится оригинал челюсти эстемменозуха — растительноядного терапсида. Эти существа напоминали ящеров с выростами в лобно-теменной области и на скулах. Они вели полуводный образ жизни и питались в основном отмершими стволами каламитов.

Череп ещё одного ящера — ивантозавра меченосного — можно увидеть в Вятском палеонтологическом музее. Они были близки к предкам млекопитающих и охотились на эстемменозухов. Благодаря своим большим клыкам рептилиям удавалось пробить толстую кожу своих жертв.

Посмотреть на предка современных львов можно на экспозиции Музея природы Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера. Пещерные львы были намного крупнее своих сородичей, достигая в длину до 2,4 метра без учёта хвоста. Основой их рациона были более мелкие животные: олени, детёныши пещерных медведей и др.

Когда-то на Земле обитали существа, похожие на единорогов. Эласмотерии из семейства носороговых, останки которых представлены в Астраханском историко-архитектурном музее, тому доказательство. Вес этих животных составлял до пяти тонн, длина рога — до 1,5 метра. На данный момент сохранились зубы, кости скелета и череп этих необычных животных.