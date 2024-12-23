В Якутии обнаружили сохранившуюся тушу мамонта возрастом 50 тысяч лет

В Якутии представили удивительную находку — сохранившуюся тушу мамонтёнка, которая пролежала в вечной мерзлоте, предположительно, 50 тысяч лет. Ему дали имя — Яна Об этом сообщил заведующий музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов. На презентации также присутствовал ректор вуза Анатолий Николаев.

В вечной мерзлоте 50 тысяч лет пролежала туша мамонтёнка. Фото © VK / Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

«На сегодняшний момент, можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире находок туши мамонта... Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России», — отметил Чепрасов.

Обнаружили заднюю и переднюю части одного мамонтёнка местные жители в июне этого года неподалёку от населённого пункта Батагайка Верхоянского района. При вытаивании туша разделилась пополам. При помощи самодельных носилок местные подняли находку, провалившуюся во льдах наверх и сообщили исследователям.