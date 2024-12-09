В Египте археологи нашли монеты с изображением Клеопатры и женский бюст

Археологи, проводившие раскопки недалеко от Александрии на севере Египта, обнаружили несколько интересных предметов, среди которых 337 монет с изображением Клеопатры VII и бюст женщины из белого мрамора с царской короной. Это открытие было сделано в ходе совместной египетско-доминиканской археологической миссии в районе храма Тапосирис-Магна, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Археологи разделились во мнении о том, кто изображён на бюсте: некоторые считают, что это Клеопатра, другие же предполагают, что это могла быть одна из принцесс династии Птолемеев.

По словам генерального секретаря высшего совета по древностям Мухаммеда Халеда Исмаила, среди найденных предметов также был бюст царя с немесом — традиционным головным убором фараонов, ритуальные глиняные горшки, масляные лампы, горшки из известняка для хранения пищи и косметики, бронзовые статуэтки и амулет в виде скарабея.







Кроме того, в раскопках были найдены руины храма древнегреческой эпохи, датируемого IV веком до нашей эры.